Somit soll sichergestellt werden, dass satirische Beiträge nicht versehentlich als Hate-Speech gekennzeichnet werden. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Aufgrund eines Vorschlags des unabhängigen Oversight Board wird Facebook seine Community-Standards aktualisieren. Dadurch soll klargestellt werden, wie mit satirischen Inhalten umgegangen wird, schreibt das Unternehmen in einem Blog-Post.

"Wir werden Informationen zu den Community-Standards hinzufügen, die deutlich machen, wo wir Satire als Teil unserer Bewertung von kontextspezifischen Entscheidungen berücksichtigen", heißt es dort. "Dies Änderung wird es den Teams ermöglichen, Satire zu berücksichtigen, wenn sie potenzielle Hate-Speech-Verstöße beurteilen."

Falsche Entscheidung?

Das Update ist eine Reaktion auf die Entscheidung des Oversight Board, dass Facebook fälschlicherweise den Kommentar eines Nutzers löschte, der sich mit einer abgewandelten Version des "Zwei-Knöpfe-Memes" auf die türkische Regierung bezog. Wie die Ausgangsversion sind in der oberen Hälfte zwei rote Knöpfe, unten eine Cartoon-Figur zu sehen. Das Gesicht Letzterer wurde durch eine türkische Flagge ersetzt. Die Knöpfe wurden beschriftet mit "Der armenische Genozid ist eine Lüge" und "Die Armenier waren Terroristen, die es verdient haben".

Facebook löschte das Posting unter Berufung auf seine Benutzerrichtlinien. Diese besagen, dass Beiträge entfernt werden, die auf "Opfer schwerer körperlicher oder seelischer Schäden" abzielen. Inkludiert werden dabei auch Memes und Gifs. Später sagte die Plattform, dass die Moderationsentscheidung aufgrund von Hate-Speech gefallen sei, berichtet "The Verge".

Klarstellung

Das Oversight Board wies anschließend darauf hin, dass Facebook zwar sage, dass es Ausnahmen für Satire mache, diese aber nicht spezifiziere. Deshalb will das Unternehmen die Richtlinien nun klarer gestalten. So soll leichter ersichtlich sein, was als Satire gilt und was nicht. (red, 21.6.2021)