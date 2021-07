Pro

von Ronald Pohl

Die wunderbare Welt der Fußballabziehbilder steckt voller Widersprüche. Mein erstes Heft voller Panini-Sticker war gar kein italienisches Fabrikat. Das flaschengrüne Heft entstand 1976 in den Werkstätten des ÖFB. Der heimische Verband bewarb mit dem quietschbunten Druckerzeugnis, das bald vollgeklebt war mit bemerkenswert schlecht rasierten Herren, die Gründung der Zehner-Liga.

Fasziniert sammelte ich, zum Beispiel die Konterfeis von Voest-Linz-Kickern. Die blickten übelgelaunt drein, wohl weil die gefürchtete Linzer Luft jeden Sprint in den gegnerischen Strafraum zur Qual werden ließ. Ich scheute nicht einmal vor Austrianern zurück.

Als ich jedoch nur noch Doubletten zog, trat ich in eine neue Phase ein: Ich wurde zum Aufkäufer von Verlassenschaften. Fortan zupfte ich Kicker aus aufgegebenen Heften; in besonders hartnäckigen Fällen griff ich zur Schere. Was mich der Spaß kostete? Kostbare Schweinchen-Dick-Figuren. Bloß waren die besser rasiert.