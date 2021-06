Warteschlangen sind der gemeinsame Nenner von Impfstraßen und Clubs. Foto: imago images/Volker Preußer

Irgendwie ging es den jungen Leuten in der Pandemiebekämpfung so wie Menschen, deren Nachname mit M beginnt: Fängt man im Alphabet vorne an, kommt man spät dran, fängt man hinten an, auch. So eben auch beim Impfen: Erst waren Altenheimbewohnerinnen und -bewohner dran, dann arbeitete man sich von hohen Altersklassen nach unten durch. Gut ein halbes Jahr nach Impfbeginn hieß es dann: Jetzt kommen die Zwölfjährigen dran.

Die Millennials und die Älteren der Gen Z schauten also durch die Finger: Zwar konnten sie als Angehörige einer Risikogruppe oder in ihrem Betrieb impfen, reguläre Termine für die Altersklasse oder Impfungen für Studierende gab es lange aber nicht. Die Clubs öffnen trotzdem am 1. Juli, zumindest für Geimpfte, Getestete und Genesene, nicht zuletzt auch, weil sich die Diskussion um die "Generation Dosenbier" immer weiter zuspitzte, nachdem Partys im öffentlichen Raum eskalierten.

Impfparty mit Johnson & Johnson

Wien will nun beides vereinen und plant eine Art Impfparty für Junge. Genaue Pläne sind zwar noch nicht bekannt, vermutlich wird der Event im Austria Center stattfinden, Livemusik soll es geben, und stattfinden soll das Ganze rund um Anfang Juli. Von größeren Mengen Alkohol vor und nach Impfungen wird übrigens abgeraten. Dennoch wird es ein One-Shot-Angebot geben: Für die Altersklasse soll der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommen, bei dem nur ein Stich reicht.

35.000 Dosen sollen laut Büro des Gesundheitsstadtrats für diese Altersgruppe freigeschaltet werden. Damit kann allerdings nur ein Zehntel aller Wienerinnen und Wiener zwischen 18 und 30 geimpft werden. Österreichweit fallen gar fast 1,5 Millionen Menschen in diese Altersgruppe.

Geringster Anteil an Vollimmunisierten

Auch andere Bundesländer haben – wenn auch ohne Partys – die Priorisierung der Impfung schon aufgegeben und stellen ihre Dosen auch Jüngeren zur Verfügung. In Niederösterreich können sich etwa schon seit Mai alle ab 16 anmelden.

Dennoch ist der Anteil der Menschen mit vollständigem Impfschutz immer noch geringer, je jünger sie sind. In der Altersklasse unter 25 Jahren sind unter fünf Prozent vollimmunisiert, bei den zwischen 25- und 34-Jährigen sind es etwa 18 Prozent bei den Frauen und etwa 16 Prozent bei den Männern.

Was die Clubs angeht, so ist Wien bekanntlich auch skeptisch gegenüber der Drei-G-Regel. Hacker ließ bereits anklingen, dass er auch einer Ein-G-Regel, also dem Zutritt in Clubs nur für Geimpfte, etwas abgewinnen könnte. Denkbar ist aber, dass man in Wien erst die Bundesverordnung zu den Öffnungen ab 1. Juli abwarten wird, um zu sehen, wo man sie verschärfen könnte. Das steht den Bundesländern freilich offen – Wien würde auch nicht zum ersten Mal davon Gebrauch machen: Schon was das Testen von Gastro-Personal anging, stellte man strengere Regeln auf als die Bundesregierung. (elas, 22.6.2021)