Boot in der Demokratischen Republik Kongo auf Rückfahrt von religiöser Veranstaltung gekentert

Das Boot war auf dem Weg von Kibanga nach Kazimi. (Archivbild) Foto: AFP/FEDERICO SCOPPA

Goma – Bei einem Bootsunglück auf dem Tanganjikasee sind in der Demokratischen Republik Kongo mindestens 15 Menschen ertrunken. Das Boot sei am Montag mit etwa 20 Angehörigen einer apostolischen Kirche auf dem Rückweg von einer religiösen Veranstaltung zwischen den Orten Kibanga und Kazimi gekentert, teilte die zuständige Behörde am Dienstag mit.

Unter den Toten befindet sich auch ein populärer Rundfunk-Journalist. Die Behörden haben die Suche nach den noch vermissten anderen Passagieren aufgenommen. Es handelt sich um das zweite schwere Bootsunglück in der Region innerhalb von zwei Monaten. (APA, 22.6.2021)