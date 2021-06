Versagende Deos, nassgeschwitzte T-Shirts, schlaflose Nächte: Was nervt Sie in diesen Tagen?

Gadse sudert mit. Foto: getttyimages/istockfoto/Nils Jacobi

Die sommerliche Zeit des Jammerns ist angebrochen, die erste Hitzewelle rollt in diesen Tagen über das Land. Das große Schwitzen beginnt schon nach der ersten Dusche, im verdunkelten Wohnzimmer schwitzt man vor dem Ventilator, im unklimatisierten Büro schwitzt man vor dem PC, verlässt man das Haus und geht durch die Straßen oder setzt sich in den vollen Bus, gibt es ohnehin keine Rettung mehr. Zu guter Letzt lassen auch die Tropennächte keine Abkühlung und keinen Schlaf zu. Kurz, es ist schrecklich. Zumindest für die Leute, die mit den hochsommerlichen Temperaturen generell nicht viel anfangen können. Und manchmal, da will man eben einfach ein bisserl sudern – so wie zuletzt über den kalten und verregneten Frühling.

Diesem User "reicht's schon wieder mit dem Sommer" – dabei hat dieser streng genommen gerade erst begonnen:

User "L. Kainz" hat seine Lieblingstemperatur schon ausgemacht:

Gar nicht gut verträgt dieser User die Hitze:

Wenn Ihnen danach ist: Sudern Sie mit!

Was halten Sie in dieser Hitze so gar nicht aus? Was ist einfach nur schlimm? Was wollen Sie dringend loswerden? Willkommen in der Suderzone! (aan, 23.6.2021)