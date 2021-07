Ein intensives Fußballwochenende steht bevor, da sollte man auch essenstechnisch gut gerüstet sein. Was kommt bei Ihnen auf den Fernsehtisch?

Chips und Popcorn oder doch lieber Burger, Würstel und Pizza – was essen Sie an Fernsehabenden? Foto: MilanMarkovic Getty Images/iStockphoto

Heute und morgen Abend finden die EM-Viertelfinalspiele in Russland, Deutschland, Aserbaidschan und Italien statt. Doch auch fern der Stadien wird in den heimischen Lokalen, Gärten oder Wohnzimmern mitgefiebert. Für eingefleischte Fußballfans geht der Fernsehabend Hand in Hand mit gutem Essen und Snacks.

Schnelles Fingerfood

Ob Gegrilltes, Pizza, Burger oder Chips – ausreichend Verpflegung darf nicht fehlen. Doch das muss nicht zwingend aus dem Supermarkt stammen – vor allem kleine Snacks, Aufstriche oder Dips kann man schnell selbst zubereiten – ebenso wie Pizzaschnecken:

Im Jahr 2015 hat die Uefa außerdem veröffentlicht, dass das Essverhalten der Fußballfans von Land zu Land unterschiedlich ist. So wird im westlichen Teil Europas eher zu fleischhaltigen Speisen wie Wurst oder Burger gegriffen, während im Osten Sonnenblumenkerne oder Nüsse beliebte Knabbereien sind.

Welche sind Ihre liebsten TV-Snacks?

Begnügen Sie sich mit Chips und Popcorn? Oder bereiten Sie aufwendigeres Essen zu? Welche Getränke dürfen nicht fehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.7.2021)