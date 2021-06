"Du musst unbedingt Folsäure und diese Vitamine nehmen!", "Was, du fährst noch mit dem Rad – das ist für das Baby so gefährlich!" oder "Wie kannst du dich nur in der Schwangerschaft gegen Corona impfen lassen, du weißt ja gar nicht, welche argen Auswirkungen das auf das Baby haben kann!"

Meinungen, sehr viele Meinungen müssen sich Frauen anhören – und noch einmal mehr, wenn sie schwanger sind. Plötzlich dreht sich alles nur noch um das ungeborene Kind, Bedürfnisse der Mutter werden vielfach ignoriert, und nur mehr das Wohl des Babys ist ausschlaggebend. Zumindest wird das häufig von schwangeren Frauen so berichtet.

"Iss einen Apfel, das ist gesund für das Baby!" Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Zinkevych

Grenzüberschreitendes Verhalten wie zum Beispiel das ungefragte Angreifen des Babybauchs erleben viele Schwangere. Für manche ist das auch völlig in Ordnung, aber einige wünschen sich auch schwanger das Wahren ihrer Grenzen. Genauso werden ungefragt oft Ernährungstipps, Verhaltensregeln und andere gutgemeinte Ratschläge weitergegeben, und oft verunsichert das werdende Mütter auch, vor allem, wenn von schwierigen Schwangerschaften und traumatischen Geburten berichtet wird.

Haben Sie sich verunsichern lassen?

Welche ungefragten Ratschläge haben Sie in der Schwangerschaft bekommen? Und waren diese hilfreich oder nervend? Wie sind Sie damit umgegangen? Und wo ist für Sie persönlich eine Grenze überschritten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 23.6.2021)