Denn sportlich bedeutet "mehr als das Standardprogramm", Podersdorf (am Land) nicht nur als Tri- oder E-Bike-Radwandergegend zu etablieren, sondern die "New Kids on the Block" anzusprechen: die immer größer werdende Community der Gravelbiker. Also Rennradfahrerinnen und -fahrer, die ihren "Spielplatz" durch den Wechsel von superschmalen, superharten "Dackelschneidern" (sorry, Ferdinand!) zu nur geringfügig breiteren und weicheren Reifen schlagartig exorbitant erweitern: Auf der Straße verliert man zehn, vielleicht 15 Prozent an Speed – dafür explodiert die Zahl der Möglichkeiten.