Vidojkovic erhielt die Morddrohungen, nachdem er das rechtskräftige Urteil gegen den einstigen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic (hier in Bildmitte) kommentiert hatte Foto: afp, ELVIS BARUKCIC

Belgrad – Der Belgrader Schriftsteller und Journalist Marko Vidojkovic hat kürzlich auf seinem Instagram-Profil Drohungen erhalten, die laut serbischem Innenministerium in Österreich verfasst worden waren. In der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hieß es außerdem, dass sich das Innenministerium an Interpol in Österreich wenden werde, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

Vidojkovic, der eine Sendung des regierungskritischen TV-Senders Nova S leitet, erhielt die Morddrohungen, nachdem er das rechtskräftige Urteil gegen den einstigen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic kommentiert hatte. Mladic war des Völkermordes in Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen für schuldig befunden worden und zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Vidojkovic sprach im Fernsehen vom "Genozid in Srebrenica". Offiziell lehnt Belgrad es jedoch nach wie vor ab, das von bosnisch-serbischen Truppen im Juli 1995 verübte Massaker in Srebrenica, bei dem rund 8.000 muslimische Männer (darunter auch Burschen und Buben) ermordet worden waren, als Völkermord zu bezeichnen. Stattdessen spricht man vom "schweren Verbrechen".

In der Drohung hieß es auf Serbisch, dass man ihn zuerst "abschlachten" und danach "zerstückeln" wolle. Nach Angaben des serbischen Journalistenverbandes NUNS wurden im Vorjahr 168 Angriffe auf Journalisten vermeldet. Dies ist die höchste Zahl seit 2008. (APA, 22.6.2021)