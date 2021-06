Laut dem tschechischen Innenminister gebe es keinen Zusammenhang zwischen dem Tod des Verdächtigen und der Festnahme. Foto: imago images / CTK Photo

Teplice/Prag – Die gewaltsame Festnahme eines Angehörigen der Roma-Minderheit in Tschechien hat für Empörung gesorgt. Der Mann starb kurz nach dem Polizeieinsatz vom Samstag im nordböhmischen Teplice auf dem Weg ins Krankenhaus. In den sozialen Medien sorgte nun ein Video für Aufsehen, auf dem zu sehen war, wie ein Polizist den Verdächtigen minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden drückte. Bis Dienstag hatten es mehr als 80.000 Menschen gesehen.

Vertreter der Roma-Minderheit fühlten sich an den Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA erinnert. Der Fall hatte ein Schlaglicht auf umstrittene Festnahmemethoden wie den Würgegriff geworfen. "Ein Rom als Floyd heute in Teplice", meinte der Roma-Experte Michal Mižigár. "Das ist der Höhepunkt der Brutalität", kommentierte der Aktivist Michal Miko das Video.

Innenminister: "Kein tschechischer Floyd"

Der tschechische Innenminister Jan Hamáček stellte sich hinter die beteiligten Polizisten. Sie hätten seine volle Unterstützung, schrieb der Sozialdemokrat bei Twitter. Der Mann habe unter Drogeneinfluss Autos demoliert, teilte die Polizei mit. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion habe keinen Zusammenhang seines Todes mit dem vorangegangenen Polizeieinsatz nachgewiesen. Es seien krankhafte Veränderungen der Herzkranzgefäße festgestellt worden. "Kein tschechischer Floyd", meinte ein Sprecher.

In Tschechien leben Schätzungen zufolge 250.000 bis 300.000 Roma. Sie leiden unter Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung. Dabei leben Angehörige der Minderheit seit Jahrhunderten in Mitteleuropa. Der Kurort Teplice liegt rund 75 Kilometer nordwestlich von Prag. (APA, 22.6.2021)