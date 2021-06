Ist es an der Zeit, das Staatsbürgerschaftsrecht zu liberalisieren, um mehr Menschen in Österreich damit ein Mitbestimmungsrecht zu geben? Oder sollen die Kriterien so streng bleiben wie bisher, weil die Einbürgerung erst am Ende eines Integrationsprozesses stehen darf?

Rund um diese Fragen lieferten sich Karl Mahrer, Sicherheits- und Integrationssprecher der ÖVP, und die SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yılmaz einen harten Schlagabtausch. Mit dabei auch der Politikwissenschafter Gerd Valchars, der Österreich auf dem Weg zu einer "Zweidritteldemokratie" sieht, und Tekla Scharwaschidze, eine Georgierin, die seit 2002 in Österreich lebt, aber noch nicht eingebürgert ist. (Video: Andreas Müller, 27.6.2021)