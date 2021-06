Eines ist der Sozialdemokratie zweifelsfrei gelungen: Ihr Vorschlag, Einbürgerungen zu beschleunigen und hier geborene Kinder automatisch zu Staatsbürgern zu machen, hat viel Aufmerksamkeit erregt und wird kontrovers diskutiert. ÖVP und FPÖ sprachen sich strikt dagegen aus, Grüne waren dafür.

Die Debatte hat offenbar sogar einen Teil der SPÖ selbst verschreckt, beim anstehenden Parteitag soll es nicht groß diskutiert werden: Manche in der Sozialdemokratie fürchten, damit in Umfragen, die zuletzt besser waren, nicht punkten zu können.

Abseits aller Wahltaktik wollen wir bei einer neuen Ausgabe vom Videotalk "STANDARD mitreden" über Für und Wider des Vorschlags diskutieren: Ist das Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich zu streng, oder hat die ÖVP recht, wenn Sie sagt, wer zu laxe Kriterien einziehe, entwerte Einbürgerungen? Will sich die SPÖ hier nur potenzielle neue Wähler holen, oder will die ÖVP mit ihrer strikten Haltung bestehende Machtverhältnisse einzementieren?

Diskutieren Sie mit

Mit dabei bei der Diskussion sind: Karl Mahrer, Sicherheits- und Integrationssprecher der ÖVP im Parlament. Die SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yılmaz sowie der Politikwissenschafter Gerd Valchars. Mit dabei ist schließlich Tekla Scharwaschidze, eine Georgierin, die seit über zehn Jahren in Österreich lebt, aber immer noch nicht eingebürgert ist.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Was halten Sie vom SPÖ-Vorschlag, was von schnelleren Einbürgerungen? 1,1 Millionen Menschen leben im Land, dürfen aber mangels Staatsbürgerschaft nicht wählen. Vertragen sich solche Zahlen mit einer Demokratie? Über all das wollen wir reden. Moderation: András Szigetvari. (red, 22.6.2021)