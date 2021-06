Soviel hatten die spanischen Fans bisher gar nicht zu lachen.

Euro-Ticker: Schweden vs. Polen, Slowakei vs. Spanien, Portugal vs. Frankreich, Deutschland vs. Ungarn, Mi. ab 18 Uhr



Sevilla – In höchster nationaler Not rückte noch einmal Vicente del Bosque aus. "Wir müssen dem Nationalteam und dem Trainer vertrauen", sagte der 70-jährige Erfolgscoach, der die Seleccion 2010 zum Weltmeister- und 2012 zum Europameistertitel geführt hatte. Spanien in Sevilla gegen die Slowakei (18, oe24.tv), das klingt tatsächlich nicht nach Grund zur Panik.

Die machte sich allerdings breit, nachdem die iberischen Mitfavoriten nach zwei Spielen in Gruppe E nur zwei Punkte und ein mickriges Tor vorzuweisen hatten. Die Slowaken nähren genussvoll die Zweifel an der Truppe von Coach Luis Enrique. "Die Spanier haben den Strick um den Hals", sagte Abwehrroutinier Tomas Hubocan. Nur ein Sieg garantiert den Spanieren den Einzug ins Achtelfinale. Hoffnung stiftet die Rückkehr des Kapitäns. Sergio Busquets, der sich vor dem Turnier mit Corona infiziert hatte, wird gegen die Slowaken beginnen. Er ist der einzig verbliebene Spieler von Del Bosques Champions. Der 32-Jährige ist mit seinen 123 Länderspielen die Konstante und der Halt im spanischen Team. Die Kritiker werden verstummen, sagt Del Bosque. Dass Spanien in der Hitze Andalusiens scheitert, kann er sich nicht vorstellen: "Wir müssen uns schon sehr schlecht anstellen, um nicht weiterzukommen."

Auf wen es ankommt

Als Hoffnungsträger einer ganzen Nation hat Robert Lewandowski dieser Tage keine ruhige Minute. Selbst beim Planschen im Pool des polnischen EM-Quartiers nahe Danzig lauerten dem Weltfußballer die Paparazzi auf. Das Land giert nach jeder Neuigkeit vom Star. Denn auch im "Endspiel ums Achtelfinale" gegen Schweden heute um 18 Uhr (ORF 1) in St. Petersburg kommt es wieder ganz auf Lewandowski an.

Im Gegensatz zu den Schweden, die zu mindest schon weiter sind, geht es für Polen um alles oder nichts. Ohne Sieg ist die EM für die Weißen Adler vorbei. Dass sie bisher keine Bruchlandung hingelegt haben, lag an Lewandowskis Kopfballtreffer zum 1:1 gegen Spanien. "Er hat großartig gespielt, er hat gegrätscht, gekämpft und wurde getreten. Er hat eines seiner besten Spiele in der Nationalmannschaft gemacht", sagte Polens Fußball-Ikone Zbigniew Boniek. Vergessen ist der enttäuschende Auftritt zum Start gegen die Slowakei (1:2).

"Er ist ein großartiger Anführer", sagt Torhüter Wojciech Szczesny. Der Kapitän gab das Kompliment an die Truppe weiter: "Uns fehlen vielleicht die Fähigkeiten, aber nicht der Kampfeswillen und das Engagement", sagte der 32-Jährige. "Der Glaube im Team", sagt Szczesny, "ist auf jeden Fall da." (sid, red, 22.6.2021)

Fußball-EM: Schweden – Polen am Mittwoch in St. Petersburg:

Gruppe E, 3. Runde:

Schweden – Polen (St. Petersburg, St. Petersburg Stadion, 18.00 Uhr MESZ/live ORF 1, SR Oliver/ENG)

Schweden: 1 Olsen – 2 Lustig, 3 Lindelöf, 24 Danielson, 6 Augustinsson – 7 S. Larsson, 17 Claesson, 20 Olsson, 10 Forsberg – 11 Isak, 9 Berg

Ersatz: 12 Johnsson, 23, Nordfeldt – 4 Granqvist, 5 Bengtsson, 14 Helander, 16 Krafth, 18 Jansson, 13 Svensson, 15 Sema, 26 Cajuste, 21 Kulusevski, 22 Quaison, 25 J. Larsson

Fraglich: 8 Ekdal (angeschlagen), 19 Svanberg (Trainingsrückstand)

Polen: 1 Szczesny – 18 Bereszynski, 15 Glik, 3 Dawidowicz – 21 Jozwiak, 10 Krychowiak, 14 Klich, 26 Puchacz – 11 Swiderski, 9 Lewandowski, 20 Zielinski

Ersatz: 12 Skorupski, 22 Fabianski – 2 Piatkowski, 4 Kedziora, 25 Helik, 6 Kozlowski, 8 Linetty, 13 Rybus, 17 Placheta, 19 Frankowski, 23 Kownacki, 24 Swierczok

Fraglich: 5 Bednarek (Muskelprobleme), 16 Moder (Knie)

Slowakei – Spanien (Sevilla, La Cartuja, 18.00 Uhr/live oe24.TV, SR Kuipers/NED)

Slowakei: 1 Dubravka – 2 Pekarik, 5 Satka, 14 Skriniar, 15 Hubocan – 19 Kucka, 25 Hromada – 18 Haraslin, 7 Weiss, 17 Hamsik – 8 Duda

Ersatz: 12 Kuciak, 23 Rodak – 4 Valjent, 16 Hancko, 24 Koscelnik, 6 Gregus, 10 Suslov, 11 Benes, 13 Hrosovsky, 20 Mak, 22 Lobotka, 9 Bozenik, 21 Duris

Es fehlen: 26 Schranz (verletzt), 3 Vavro (Corona-positiv)

Spanien: 23 Simon – 2 Azpilicueta, 24 Laporte, 4 P. Torres, 18 Alba – 6. M. Llorente, 5 Busquets, 10 Thiago – 21 Oyarzabal, 9 Moreno, 7 Morata

Ersatz: 1 De Gea, 13 Sanchez – 3 D. Llorente, 12 Garcia, 14 Gaya, 8 Koke, 11 F. Torres, 16 Rodri, 17 Ruiz, 19 Olmo, 20 Traore, 22 Sarabia, 26 Pedri