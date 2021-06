Raphael von Bargen als Kriegsreporter und Adrenalinjunkie Can in "Thank You for Bombing", 23.50 Uhr, ORF 2. Foto: Filmladen/Lotus Film

20.15 ALTE WUNDEN

Einfach das Ende der Welt (F 2015, Xavier Dolan) Louis ist 34 Jahre alt, erfolgreicher Schriftsteller und sterbenskrank. Vor zwölf Jahren hat er seiner Familie den Rücken gekehrt. Jetzt kehrt er zurück, doch diese Rückkehr ist alles andere als einfach. Kurz nach seiner Ankunft reißen alte Wunden auf. Es geht um unterdrückte Gefühle und verlogene Spielchen. Bis 21.50, Arte

20.15 HEDONISTEN

Hotel Rock ’n’ Roll (Ö 2016, Michael Ostrowski und Helmut Köpping) Mao erbt von ihrem Onkel ein abgetakeltes Hotel auf dem Land, und gemeinsam mit ihren stets gutgelaunten Loserfreunden, den Hobbyrockstars Max und Jerry, versucht sie dort, den Spirit des Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll wieder aufleben zu lassen. Doch das Böse lauert überall, und das Kapital schlägt zurück. Mit den üblichen Verdächtigen des gepflegten Trashs wie Michael Ostrowski, Gerald Votava, Pia Hierzegger, Georg Friedrich und Detlev Buck. Bis 21.55, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Galápagos – Die Macht des Meeres (1/2) Die erste Episode zeigt, wie die Kreuzung zweier mächtiger Meeresströmungen eine Welt erschaffen hat, auf der Pinguine und Korallen nebeneinander leben können. Bis 21.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Slowenien und Kroatien – 30 Jahre unabhängig Vor 30 Jahren begann mit den Unabhängigkeitserklärungen von Slowenien und Kroatien der blutige Zerfall des sozialistischen Jugoslawien. Ab 23.05 folgt im Weltjournal+ die Doku Unverzeihlich – Schuld und Sühne über den Kriegsverbrecher Esad Landžo. Bis 23.50, ORF 2

22.55 TALK

Pro und Contra: Ausweg aus der Klimakrise – Worauf können wir verzichten Es diskutieren Magnus Brunner (ÖVP), Lukas Hammer (Die Grünen), Walter Rauch (FPÖ), Sophie Lampl von Greenpeace und Dietmar Schäfer von der Wirtschaftskammer. Bis 0.00, Puls4

23.50 KRIEGSGRAUEN

Thank You for Bombing (Ö 2015, Barbara Eder)In drei lose zusammenhängenden Episoden lässt Barbara Eder Journalisten an ihrem Beruf und sich selbst zweifeln. Während Ewald (Erwin Steinhauer) auf dem Weg nach Kabul von seiner Vergangenheit eingeholt wird, muss Lana (Manon Kahle) mit Übergriffen fertigwerden. Der Dritte im Bunde ist Cal (Raphael von Bargen), der auf der Suche nach der nächsten Schlagzeile ist. Bis 1.30, ORF 2

23.55 KNALLEFFEKTE

Die Klapperschlange (Escape from New York, USA 1980, John Carpenter) Der Präsident der USA ist über Manhattan, das in der Hand von Verbrechern ist, abgestürzt: eine akute Gefahr für den Weltfrieden, weil er eine Tonbandkassette bei sich hat, durch die allein ein Atomkrieg verhindert werden kann. Ein Ex-Soldat wird gezwungen, Präsident und Tonband zu bergen. Durch perfekten Einsatz filmischer Effekte ist Carpenters Regie – mit Kurt Russell – feurig und kurzweilig. Bis 1.30, Arte