Tipps: Kleinere Sommerfestivals in Österreich

Am 3. 7. startet der Kultursommer in Wien. Bei der Donaustadtbrücke wird auch der Clubkultur eine Bühne gewidmet. An zwölf Themenabenden werden jeweils zwei heimische DJ-Kollektive auf sich aufmerksam machen. Die Genres reichen von Soul, Grime über House bis zu Reggae. Das Open-Air-Herzstück des Popfests findet heuer von 22. bis 24. 7. in der Arena Wien statt, ein Line-up wurde noch nicht kommuniziert. Inselfeeling kommt dann erst von 17. bis 19. 9. auf, wenn das jährliche Donauinselfest stattfindet. Wie bereits im Vorjahr wird aber schon ab August der mit Bands bepackte Dif-Tourbus durch Wien fahren. Wer Bass, Bass, Bass hören will, ist mit der Boutique-Version des Electric-Love-Festivals – dieses Jahr ohne Camping – am Salzburgring von 26. bis 28. 8. gut beraten. Ob die DJ-Götter dann auch einreisen dürfen? Angekündigt sind jedenfalls internationale Größen wie Armin von Buuren oder Steve Aoki. An mehreren Wochenenden im Juli und August findet das Poolbar-Festival in Feldkirch mit Acts wie Cari Cari, 5K HD oder The Notwist statt. Das Grazer Elevate-Festival geht von 4. bis 8. 8. über die Bühne, unter anderem mit dem schwer gehypten musikalischen Mysterium Anna von Hausswolff. Anspruchsvoll wird es auch am 1., 28. und 29. 7. beim Hyperreality-Festival for Club Culture in Wien mit Artists wie Fauna, Lyra Pramuk oder Fingers of Gold. Wer das mag, findet auch die Perspektiven am Attersee spannend, die am 10. 7. mit einem Kirchenkonzert von Dino Spiluttini eröffnet werden. Auch im Begegnungsraum von Folklore und Jazz ist einiges akustisch nachzuholen. In diesem Sinne geht es zum Festival Glatt & Verkehrt (9. bis 25. 7.): 5/8erl in Ehr’n treffen etwa das Jazzorchester Vorarlber, während der iranische Musiker Kayhan Kalhor mit einem Jazztrio verschmilzt, das auf Instrumenten des 18. Jahrhunderts spielt. Auch bei den Wellenklaengen in Lunz am See (16. Bis 31. 7.), jenem Festival, das in malerischer Atmosphäre Natur und Kunst einzigartig vermählt, ist Stilvielfalt Programm. Christian Muthspiels Orjazztra Vienna ist da ebenso zu hören wie My Ugly Clementine. Die oberösterreichischen Inntöne (30. 7. bis 1. 8.) sind da schon enger an den Jazz gebunden. Das Festival auf dem Bauernhof präsentiert u. a. Altmeister Michel Portal im Trio und Gitarrenpoet Bill Frisell, der bei den Nickelsdorfer Konfrontationen (13. 8. bis 15. 8.) schwer zu vermitteln wäre. Dort ist die sehr freie Improvisation dominant. Irgendwo dazwischen – weil schräg und dann wieder zugänglich – liegt das Jazzfestival Saalfelden (16. bis 22. 8.). Es bietet mehr als 60 Konzerte an diversen Orten der Stadt. Auf der Hauptbühne im Congress hört man u. a. den Gitarristen Marc Ribot und die impulsive Pianistin Sylvie Courvoisier. (abs, tos)