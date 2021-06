XXXLutz Gruppe gewinnt mit "Probeliegen" den ORF-Onward, Hofer-Song den ORF-Werbehahn in Gold – Erste Group mit Hummel Hanna bei den Top Spots vorne

Tarek Leitner und Nadja Bernhard präsentierten die ORF-Awards 2020 in einer Online-Sondersendung. Foto: ORF; Thomas Ramstorfer

Wien- Gemeinsam mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm zeichneten Nadja Bernhard und Tarek Leitner am Dienstagnachmittag in einer knapp halbstündigen Online-"ZiB"-Spezialsendung die Preisträger der ORF-Awards 2020 ORF-Top Spot, ORF-Werbehahn, ORF Onward aus.

Goldgewinner: XXXLutz, Hofer, Erste Group

"Der ORF-Onward in Gold ist ein Ansporn für die Werbewirtschaft, dass man immer kreativ sein muss und darf", sagt Thomas Saliger von der XXXLutz Gruppe, die Kampagne "Probeliegen" wurde bei den Onwards mit Gold ausgezeichnet.. Birgit Reichetseder von Hofer nahm den ORF-Werbehahn in Gold entgegen. "Mit dem Hofer-Song haben wir alle Österreicherinnen und Österreicher erreicht und einen Ohrwurm zum Mitsingen für Alt und Jung kreiert", so Reichetseder.

"Zu Weihnachten wollen wir alle träumen. Würden Hummeln wissen, dass sie nach Gesetzen der Aerodynamik nicht fliegen können, wäre das ziemlich traurig für sie. Sie wissen es nicht. Sie glauben daran. Den Rest macht die Liebe", sagt Maja Kölich (Erste Group) zur Geschichte der Hummel Hanna, die mit dem ORF-Top Spot in Gold ausgezeichnet wurde. Den Top Spot in der Kategorie International gewinnt Ikea mit seiner Nachhaltigkeitskampagne. (red, 22.6.2021)