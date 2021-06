Das Seuchenjahr nimmt für Dominic Thiem kein Ende. Foto: imago images/Agencia EFE

Für Österreichs Tennisstar Dominic Thiem hat es in einem durchwachsenen Jahr den nächsten Rückschlag gesetzt. Der 27-jährige Niederösterreicher musste am Dienstag in seinem Auftaktspiel beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca bei einer klaren 5:2-Führung aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk aufgeben. Statt Selbstvertrauen für den Rasenklassiker in Wimbledon zu tanken, scheint nun sein Start kommende Woche gefährdet.

Zuvor war die Partie nach Wunsch verlaufen, dank eines Breaks zum 4:2 war alles auf eine Satzführung des Weltranglistenfünften hinausgelaufen. Dann verspürte er aber einen Knacks im Handgelenk, wurde vom Physiotherapeuten behandelt und entschied sich dann dazu, nicht mehr weiterzuspielen. (APA, 22.6.2021)