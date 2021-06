Etwa 2000 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz. Es gab trotz hühnereigroßen Hagelkörnern offenbar keine Verletzten

Der Hagel sorgte in Oberösterreich, im Bild Altmünster am Traunsee im Bezirk Gmunden, für schwere Schäden. Foto: APA

Zwei Wellen von Hagelunwettern zogen in der Nacht auf Mittwoch eine Schneise der Zerstörung durch Oberösterreich und Salzburg. Nachdem eine Superzelle aus Bayern hühnereigroße Hagelkörner mitgebracht hatte, die Dächer und Autos sowie die Landwirtschaft beschädigten, waren etwa 2000 Feuerwehrleute im Einsatz, der bis in die Morgenstunden anhält. Am stärksten betroffen von der bis zu 13 Kilometer breiten Gewitterfront waren die oberösterreichischen Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land. Augenzeugen sprachen von einer "Weltuntergangsstimmung".

Laut der Österreichischen Hagelversicherung handelt es sich um "einen traurigen Rekord". "Innerhalb von 24 Stunden entstand in der Landwirtschaft in Oberösterreich durch schwere Hagelunwetter ein Gesamtschaden von 22 Millionen Euro", zog deren Chef, Kurt Weinberger, noch in der Nacht Bilanz. Auf einer Fläche von 40.000 Hektar seien Acker-, Obst-, Gemüsekulturen und das Grünland schwerstens geschädigt worden.

Dächer abdichten

Insgesamt 99 Mal musste die Feuerwehr in Oberösterreich in der Nacht ausrücken. Meldungen über Verletzte wurden nicht bekannt. Am Morgen geht es nun vor allem darum, beschädigte Dächer wieder dicht zu bekommen.

Auch im Bundesland Salzburg haben schwere Unwetter am Dienstagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen war vor allem das Flachgau. Dort wurde in der Stadt Seekirchen (Bezirk Salzburg-Umgebung) ein Schneepflug eingesetzt, um die Straßen vom Hagel freizubekommen. (red, 23.6.2021)