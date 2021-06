Die Regenbogenparade wurde am Samstag kurzfristig gestört. Foto: APA/Florian Schrotete

Der Pride-Month neigt sich dem Ende zu – und in den letzten Tagen wurde wieder deutlich, wieso es den speziellen Fokus für einen Monat noch braucht. Neben einer Störaktion bei der Regenbogenparade am Samstag und Kritik an dem Monat an sich aus dem freiheitlichen Lager sind es aber vor allem internationale Entwicklungen, die aktuell für Aufregung sorgen: Im Nachbarland Ungarn wurde vor einer Woche ein Gesetz beschlossen, das jegliche Information Minderjähriger über Homosexualität verbietet. Die ungarische Regierung wird deswegen aktuell von Europaministerinnen und -ministern verurteilt, nicht aber von der österreichischen, Karoline Edtstadler (ÖVP). Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach am Mittwochvormittag bezüglich des Gesetzes von einer "Schande".

14 Mitgliedsstaaten unterzeichneten eine entsprechende Resolution, Österreich ist das einzige westeuropäische Land, das dies nicht tat. "Ich bin gelernte Richterin, und ich bin es gewöhnt, dass man zuerst alle Fakten auf den Tisch bekommt, bevor man sich ein abschließendes Urteil bildet", sagte Edtstadler dazu.

Ungarn auch Thema im Nationalrat

Auch im österreichischen Nationalrat gab es übrigens ebenfalls einen Schlagabtausch bezüglich einer Verurteilung Ungarns. Hier brachten die Neos einen einen Antrag ein, in dem es hieß, die Bundesregierung werde dazu aufgefordert, den "erneuten Anschlag" auf die LGBTIQ-Community in Ungarn "aufs schärfste" zu verurteilen. ÖVP, FPÖ und Grüne stimmten dagegen. Die Regierungsparteien brachten stattdessen einen eigenen Antrag ein, laut Yannick Shetty, LGBTIQ-Sprecher der Neos, sei dieser aber bewusst "schwammiger" formuliert gewesen – Ungarn wird in diesem Antrag nicht explizit genannt. Vielmehr heißt es darin, dass die Regierung aufgefordert wird sich für den Schutz von LGBTIQ-Personen "auf europäischer und bilateraler Ebene" einzusetzen.

Von den Grünen kam am Wochenende auf der Regenbogenparade allerdings scharfe Kritik für die nicht vorhandene Gleichstellungspolitik der ÖVP: "Es hat einen Grund, wieso unser Koalitionspartner ÖVP heute nicht auf der Bühne steht – und das zu Recht. Seit Jahrzehnten blockieren sie alles, was geht. Aber wisst ihr was? Wir sind mehr, und wir kämpfen gemeinsam, bis der letzte Punkt durch ist", sagte Gleichstellungssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic auf der Bühne bei tosendem Applaus.

Störaktion am Samstag

Es war eine fröhliche und ausgelassene Demonstration am Samstag, genau wie es bei der Pride eben sein soll. Doch gegen Ende kam es doch noch zu einer Störaktion bei der Regenbogenparade am Samstag in Wien: Drei Personen entrollten ein Anti-Pride-Banner und machten zusätzlich mit Pyrotechnik auf dieses aufmerksam. Die Exekutive reagierte schnell, das Banner wurde wieder entfernt. Shetty filmte die Aktion zufällig mit. "Warum wir den Regenbogen noch immer brauchen?", schrieb er dazu auf Twitter.

Nachdem bereits im Frühjahr zahlreiche Regenbogenfahnen im ganzen Land gestohlen, verbrannt oder anderweitig zerstört wurden – allein im kleinen Vorarlberg sind es bis dato elf an der Zahl – und im Pride-Month Juni besonders viele bunte Fahnen gehisst wurden – unter anderem wurden 50 Wiener Schulen beflaggt, aber auch Spitäler und andere öffentliche Institutionen wie etwa Amtshäuser –, war vielerorts die Sorge vor Beschädigungen groß. Die Wiener Polizei kann aber entwarnen: Weder von interner noch von externer Stelle seien solche Vorfälle bis jetzt gemeldet worden. "Dies schließt jedoch nicht aus, dass so etwas vereinzelt vorgekommen sein könnte", sagte Pressesprecher Markus Dittrich.

"Wien liebt dich, egal wen du liebst"

Die Stadtregierung machte nach der Störaktion am Samstag jedenfalls schnell klar, was man davon hält: "Hassgefühle und Intoleranz haben in unserer Stadt keinen Platz. Denn Wien liebt dich, egal wen du liebst", betonten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) in einer gemeinsamen Aussendung.

Die Stadtregierung war auch auf der Parade zahlreich vertreten – von der Bundesregierung waren ausschließlich grüne Vertreterinnen und Vertreter anwesend: Justizministerin Alma Zadić, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Vizekanzler Werner Kogler – sowie viele grüne Abgeordnete.

Die ÖVP fehlte auch dieses Jahr – mit einer Ausnahme: Nico Marchetti, JVP-Chef in Wien, der einzig offen schwule ÖVP-Abgeordnete im Nationalrat, marschierte mit. Bei der letzten regulären Parade vor der Pandemie wollte die JVP zwar teilnehmen, das wurde ihr von der Homosexuellen-Initiative (Hosi), die die Pride mitorganisiert, aber untersagt. Die JVP habe zur LGBTQI-feindlichen Politik der ÖVP konsequent geschwiegen.

JVP-Chef Marchetti: ÖVP blockiert nicht alles

Marchetti sagte unlängst im ORF, dass die ÖVP "gar nichts" gegen Homosexuelle habe. Er habe "den Anspruch, etwas zu ändern", er versuche dabei stets zu verbinden, aber manchmal brauche es auch eine "Schocktherapie, weil es vielfach Dinge sind, die man noch nie diskutiert hat". Und dass die ÖVP alles blockiere, stimme nicht. Immerhin habe man unlängst einstimmig ein Verbot der Konversionstherapien für Minderjährige auf den Weg gebracht.

Das Verhalten der Türkisen färbt auch auf den Koalitionspartner ab. Vor allem von den Neos ernten die Grünen Kritik. Bei jener Sitzung der Gleichbehandlungskommission, wo das Verbot der Konversionstherapien für Minderjährige auf den Weg gebracht wurden, hätte der Juniorpartner in der Regierung gegen andere wichtige Vorschläge für die Community gestimmt. Shetty kritisiert den Gesundheitsminister außerdem dafür, dass er noch nicht aktiv wurde, um Blutspenden für homosexuelle und bisexuelle Männer zu ermöglichen.

Rot-Weiß-Rot statt Regenbogen

Gefehlt hat bei der Parade natürlich auch die FPÖ, die aus der Ablehnung des Pride-Month keinen Hehl macht. Die Freiheitliche Jugend Kärnten sorgt aktuell beispielsweise auf Instagram mit einem Posting für Aufregung: "Unser Regenbogen hat nur zwei Farben: Patriotsmonth statt Pridesmonth!" steht darin – zu sehen ein Paar in Dirndl und Lederhose vor rot-weiß-rotem Hintergrund. Den erhofften Zuspruch erreichte man damit aber nicht – vielmehr wünschten zahlreiche Leute den jungen Freiheitlichen unter dem Posting "Happy Pride". (Lara Hagen, 23.6.2021)