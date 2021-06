Wien/Cannes – Im Rahmen der zweiten Live-Award-Show wurden beim Werbefestival in Cannes insgesamt 282 Löwentrophäen in den Kategorien "Social & Influencer", "Media", "PR", "Direct", "Creative Strategy" und "Creative Data" vergeben. PHD Worldwide wurde außerdem zum "Media Network of the Festival" gekürt, gefolgt von OMD Worldwide und Carat.

Creative Data Lions

Die Kategorie "Creative Data" zählt 364 Einreichungen, zwölf wurden mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: zwei erhielten Gold, vier Silber und fünf Bronze. Den Grand Prix sicherte sich die Accenture-Interactive-Tochter Rothco Dublin (IRL) mit "Saylists" für Warner Music Group. Ihre kuratierten Wiedergabelisten sollen insbesondere Kindern und Jugendlichen helfen, die unter Sprachstörungen (SSD) leiden.

Ads Of The World

Creative Strategy Lions

Von 677 Einreichungen in der Kategorie "Creative Strategy" wurden 20 prämiert – davon drei mit Gold, sieben mit Silber und neun mit Bronze. Goodby Silverstein & Partners aus San Francisco (USA) überzeugte mit "Can’t Touch This" für den Snackhersteller Cheetos und holte sich den Grand Prix. Für die prämierte Superbowl-Werbung setzte man auf eine Interpretation des legendären Hits "U Can’t Touch This" vom 1990er-Jahre-Rapper MC Hammer.

Ads Of The World

Direct Lions

64 von 1.978 Einreichungen in der Kategorie "Direct" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet. Vergeben wurden 13 Gold-Löwen, 20 in Silber, 30 in Bronze und ein Grand Prix. Die Höchstauszeichnung ging an "Stevenage Challenge" von David Madrid (ES) und David Miami (USA) für Burger King. FIFA-Zocken für gratis Burger: Die Kampagne katapultierte den relativ unbekannten Viertligisten FC Stevenage, dessen Hauptsponsor Burger King seit 2019 ist, an die Spitze der Beliebtheitsskala der FIFA-20-Community.

The One Club for Creativity

Media Lions

In der Kategorie "Media" wurden 1.972 Arbeiten eingereicht, 64 davon prämiert: zehn mit Gold, 19 mit Silber, 33 mit Bronze und zwei wurden mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Einen Grand Prix sicherte sich FCB Chicago (USA) mit "Boards of Change" für die Stadt Chicago. Mit der Initiative gelang es, die Wahlbeteiligung an der Präsidentschaftswahl 2020 zu steigern.

Ads Of The World

Die Kampagne "Naming the invisible by Digital Birth Registration" vom Mobilfunk- und Digitaldienstleister Telenor Pakistan und von Ogilvy Pakistan für Telenor Pakistan holte den ersten Grand Prix für das Land. Sechs Millionen Kinder in Pakistan besitzen keine Geburtsurkunde. Mittels Mobilfunktechnologie gelang es, tausende "unsichtbare" Kinder sichtbar zu machen.

Telenor Pakistan

Für die Wiener Agentur Ketchum Publico und ihre Kampagne "Weather Correction" für den Verein "Neue deutsche Medienmacher*innen" bleibt es bei zwei Media-Shortlistplatzierungen.

PR-Lions

1.725 Einreichungen wurden in der Kategorie "PR" gezählt, wovon 67 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden. Elf Einreichungen erhielten Gold, 21 Silber, 33 Bronze und zwei Grands Prix. Eine der Höchstauszeichnungen ging an "Contract for Change" für AB InBev von FCB Chicago und FCB New York (USA). Für FCB Chicago ist es der zweite Grand Prix im Rahmen des diesjährigen Festivals.

Ads Of The World

Den zweiten PR-Grand-Prix sicherte sich McCann Paris (FR) mit "The Bread Exam" für die multinationale Supermarktkette Spinneys und die libanesische Brustkrebs-Stiftung LBCF.

Ads Of The World

Social & Influencer Lions

Die Kategorie "Social & Influencer" zählt 1.726 Einreichungen, 55 wurden prämiert: acht erhielten Gold, 16 Silber, 29 Bronze und zwei einen Grand Prix. R/GA San Francisco (USA) überzeugte mit der Super-Bowl-Werbung "Superb Owl" für Reddit und sicherte sich einen der beiden Grands Prix.

ADdictive

Der zweite Höchstpreis ging an die Burger-King-Kampagne "Stevenage Challenge" von David Madrid (ES) und David Miami (USA), die Kampagne wurde auch bei den Direct-Lions mit einem Grand Prix ausgezeichnet.

Heimische Bilanz beim Werbefestival in Cannes 2021 bisher: Drei Shortlistplätze: Zwei Nominierungen für Ketchum Publico mit "Weather Correction" in der Kategorie Media, bei Outdoor war Wien Nord Serviceplan mit "Unrating Vienna" für WienTourismus auf der Shortlist. Das Cannes-Lions-Festival findet noch bis 25. Juni statt. (red, 23.6.2021)