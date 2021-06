Von Hütteldorf nach Heiligenstadt, von Siebenhirten bis Floridsdorf – einmal quer durch die Nacht. Was haben Sie in der Nacht-U-Bahn bereits erlebt?

Willkommen zurück! Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Endlich ist sie – nach langer Abwesenheit – wieder zurück: die Nacht-U-Bahn. Rechtzeitig zum Ende der nächtlichen Sperrstunde bringt sie Wienerinnen und Wiener nächstens gut nach Hause oder eben zur nächsten Partylocation. Situationen wie die folgende gehören nun bis auf weiteres glücklicherweise wieder der Vergangenheit an:

Zurück sind also bald wieder die Nächte, in denen man – hin und wieder mit einem kleinen oder größeren Schwips – früher oder später in der U-Bahn landet. Gemeinsam mit all den anderen Nachteulen der Stadt, umgeben von allerlei absurden Gesprächsfetzen, Beziehungsdramen, Poltergruppen, schlafenden Teenagern, fallweise auch lauter Musik und Wiener Originalen.

Was haben Sie in der Nacht-U-Bahn bereits Skurriles erlebt?

Was haben Sie besonders vermisst? Teilen Sie Ihre besten Geschichten im Forum! (aan, 25.6.2021)