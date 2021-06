Damit könnte die PS5 die erfolgreichste Konsole in der Geschichte Sonys werden

Aufgrund der Halbleiter-Engpässe ist die Playstation 5 seit November kaum verfügbar. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Sony-Chef Kenichiro Yoshida hat in einem Aktionärstreffen angekündigt, dass das japanische Unternehmen die Auslieferung der stark vergriffenen Playstation 5 im nächsten Geschäftsjahr beschleunigen wird. Yoshida zufolge rechnet Sony mit einem Absatz von mehr als 22,6 Millionen Konsolen pro Jahr.

Rekorde brechen

Sollten die Prognosen für die Verkaufszahlen der PS5 erfüllt werden, könnte die neue Konsolen-Generation die bisher stärkste Sonys werden. Den Rekord hält derzeit die originale Playstation-Konsole, die einen Höchstwert von 22,6 Millionen verkauften Einheiten erreichte, berichtet "Games Radar". Laut eines Berichts von Finbold wurden bisher weltweit 8,6 Millionen PS5-Konsolen verkauft.

Produktion ankurbeln

Das aktuelle Aktionärstreffen bekräftigt die versprechenden Aussagen des Präsidenten von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. In einem Investorenmeeting im Mai kündigte Ryan an, dass Unternehmen werde "sicherstellen, dass das Geschäftsjahr 2022 das stärkste Jahr" für Konsolenverkäufe sein wird. Um dieses Ziel zu erreichen habe Sony Zulieferer im April um eine Erhöhung der Produktion gebeten, sagte Ryan in einem Interview mit "Nikkei".

Nach derzeitigem Stand übertrifft die Nachfrage weiterhin das Angebot bei weitem. Nicht nur pandemiebedingte Lieferengpässe, sondern auch sogenannte "Scalper", die mittels Bots eine große Menge an Geräten kaufen, um sie überteuert weiterzuverkaufen, mindern die Verfügbarkeit der Konsole. (red, 23.6.2021)