Ready? Ready. Foto: EPA/Hall

England sieht sich bei der Fußball-EM für Großes bereit. Gruppenerster, ohne Gegentor, die eigenen Fans im Rücken und noch viel Luft nach oben: Die "Three Lions" wollen in der K.o.-Runde nun ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. "Das Gute ist, wir verbessern uns immer noch", sagte Trainer Gareth Southgate nach dem 1:0 gegen Tschechien am Dienstagabend.

Raheem Sterling (12.) sorgte per Kopf für den Sieg der Gastgeber, die dadurch im Achtelfinale am Dienstag erneut im Wembley spielen werden. Der Gegner entschied sich am Mittwoch. Es wird der Zweite der Gruppe F, die mit Frankreich, Portugal und Deutschland hochprominent bestückt ist. "Arbeit erledigt – nun zum harten Teil", schrieb der "Telegraph" mit Blick voraus. Torschütze Sterling meinte: "Irgendwann muss man gegen die stärkeren Mannschaften antreten. Jetzt sind wir gefordert."

Aussagekraft?

Tschechien war als einer der vier besten Gruppendritten schon vor der Anpfiff der Partie ebenfalls weiter. Eine wirkliche Aussagekraft hatte das Spiel also nicht. "Wir spielen jetzt gegen viel stärkere Teams. Aber wir können Selbstvertrauen aus dieser Gruppe mitnehmen, wir haben kein einziges Tor kassiert", sagte Englands Flügelstürmer Bukayo Saka, der zum Spieler des Spiels ernannt wurde. "Egal wer kommt, wir können mit Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Weil wir in Wembley mit unseren Fans spielen." 40.000 werden ab kommender Woche dort zugelassen sein.

Eine restlos überzeugende Vorstellung lieferten die Engländer zwar auch gegen Tschechien nicht ab. Null Gegentoren stehen auch nur zwei erzielte Treffer gegenüber. Doch das Offensivpotenzial ist erkennbar: Der 19-jährige Saka von Arsenal durfte gegen die Tschechen eine starke Startelf-Premiere bei der EM feiern, Dortmunds Jadon Sancho bekam seine ersten Einsatzminuten. Ein Problem bleibt Kapitän Harry Kane, der weiter auf seinen ersten Turniertreffer wartet. "Können wir besser spielen? Natürlich können wir das. Werden wir uns verbessern? Wir werden alles dafür tun", sagte Englands wiedergenesener Verteidiger Harry Maguire vollmundig.

Isolation für Mount und Chilwell

Trainer Southgate beschäftigte aber auch die Lage bei Mason Mount und Ben Chilwell. Das Chelsea-Duo befindet sich nach einem Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten Schotten Billy Gilmour in Isolation. Bis kommenden Montag soll diese aufrecht bleiben. Von Schottlands Spielern musste keiner in Isolation. Für Southgate ist die Situation "bizarr", wie er anmerkte: "Ehrlich gesagt verstehe ich das überhaupt nicht. Es gibt Teams, die stundenlang mit dem Flugzeug oder dem Bus in geschlossenen Räumen reisen. Und sie haben 120 Sekunden zu lange in einem ziemlich offenen Raum verbracht." (APA, 23.6.2021)