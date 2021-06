Der Spielplan der Spielzeit 2021/22 ist da. Erstes Wiener Derby findet am 29. August statt

Sturm gegen Salzburg eröffnet die Bundesliga-Saison 2021/22. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Die neue Saison der Fußball-Bundesliga wird am 23. Juli mit dem Duell zwischen dem Dritten der jüngsten Spielzeit, Sturm Graz, und Meister Red Bull Salzburg eröffnet. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervor. Zwei Tage später empfängt Aufsteiger Austria Klagenfurt im Kärntner Derby den WAC. Rapid-Hartberg, Altach-LASK, WSG Tirol-Admira und Ried-Austria komplettieren den ersten Spieltag.

Der Schlager der zweiten Runde lautet am 31. Juli LASK gegen Rapid. In der sechsten Runde am 29. August steigt das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid.

Die ersten 6 Runden des 22 Runden umfassenden Grunddurchgangs wurden exakt terminisiert, Anpfiff ist mit Ausnahme der Eröffnungspartie jeweils samstags und sonntags um 17.00 Uhr.

Die letzte Runde des Grunddurchgangs steigt am ersten März-Wochenende – mit folgenden Paarungen: Admira-Austria, WAC-LASK, Ried-Sturm, Rapid-Klagenfurt, Salzburg-Altach und Hartberg-Tirol. (APA, red, 23.6.2021)