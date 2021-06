Bundespräsident Van der Bellen muss selbst entscheiden, ob Blümel alle Akten geliefert hat. Foto: EPA/Bruna

Im Streit rund um die Frage, ob das Finanzministerium den U-Ausschuss vollständig mit Akten beliefert hat, muss Bundespräsident Alexander Van der Bellen selbst eine Entscheidung treffen. Er hatte den Verfassungsgerichtshof (VfGH) ersucht, sich zur Vollständigkeit der gelieferten Akten zu äußern; der hatte "nach kurzer Erörterung im Plenum" entschieden, das abzulehnen. Er habe keine weitere Rolle in der Exekution seiner Entscheidung, hieß es in einer Stellungnahme des Höchstgerichts.

Der Konflikt rund um Aktenlieferungen schwelt seit Herbst 2020: Die Opposition im U-Ausschuss hatte regelmäßig Verlangen an das Finanzministerium gerichtet, mehr Akten zu übermitteln. Im Februar schalteten SPÖ, FPÖ und Neos diesbezüglich dann den Verfassungsgerichtshof ein. Der entschied im März, dass Blümel mehr liefern muss. Daraufhin wollte das Finanzministerium über Wolfgang Peschorn, den Präsidenten der Finanzprokuratur, mit dem U-Ausschuss "verhandeln". Einer vollständigen Lieferung standen datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber, etwa Informationen über die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dieses "Verhandlungsangebot" sah der VfGH nicht als Umsetzung seiner Entscheidung.

Bundespräsident wieder zuständig

Deshalb wurde Bundespräsident Van der Bellen Anfang Mai mit der Exekution des Urteils beauftragt – ein Novum in der Geschichte der Zweiten Republik. Van der Bellen meldete sich per Videostatement zu Wort, flugs darauf wurden doch Akten geliefert. Laut Opposition allerdings noch immer nicht vollständig: Deshalb ersuchten sie erneut um Exekution. Van der Bellen wollte die Beurteilung der Aktenlieferung nun an den Verfassungsgerichtshof abgeben; der spielte den Ball zurück. Nun muss der Bundespräsident selbst entscheiden, ob Blümel die Entscheidung des VfGH umgesetzt hat.

Der Finanzminister selbst hatte am Dienstag mehrfach betont, alles geliefert zu haben, er werde auch Van der Bellen bitten, sich davon zu überzeugen. In der Präsidentschaftskanzlei bestätigt man derzeit nur, das Schreiben des VfGH erhalten zu haben. Blümel selbst ist am Donnerstag in den U-Ausschuss geladen. (Fabian Schmid, 23.6.2021)