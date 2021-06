Wiener, die einen "reisetauglichen" Nachweis eines Corona-Testergebnisses brauchen, können mit einem zugesandten "Alles-Gurgelt"-Testnachweis derzeit noch nichts anfangen. Die Zertifikate der kostenlosen PCR-Test-Aktion verfügen noch nicht über einen entsprechenden QR-Code. Das soll sich demnächst ändern, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage mitteilte.

Niederschwelliges Angebot

Derzeit können Testresultate, die auch international zu verwenden sind, nur online über den "Grünen Pass" via gesundheit.gv.at abgerufen werden. Man arbeite nun aber auch daran, den EU-konformen Code niederschwellig anzubieten – also indem er bei Ausfertigung des Zertifikats mit dabei ist. Dies bringt Vorteile etwa für bereits geimpfte Eltern, die mit Kindern auf Urlaub fahren möchten und die für den Nachwuchs einen EU-weit anerkannten Testnachweis benötigen. Wann dies so weit sein wird, ist noch offen.

Die Gurgel-Testkits können daheim verwendet und in Rewe-Filialen (Billa, Bipa, Merkur, Penny) abgegeben werden. Im Rahmen der Aktion wurden laut Hacker-Büro bisher 3,4 Mio. Proben ausgewertet, davon waren 0,31 Prozent (10.578) positiv. Die Positivrate ging zuletzt auf rund 0,1 Prozent zurück, hieß es. (APA, 23.6.2021)