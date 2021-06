Im August in Osage County, Eco, Stöckl, Talk im Hangar – Mit Radiotipps

Foto: arte, fabula

18.30 MAGAZIN

Konkret: Reisen in Corona-Zeiten – eine Herausforderung Ob grüner Pass, länderspezifisch erforderliche Tests oder Registrierungen – was uns beim Reisen heuer erwartet.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Camping – Die Geschichte einer Leidenschaft Die Faszination des Campings ist bis heute ungebrochen. Begonnen hat sie in Europa in England Ende des 19. Jahrhunderts, richtig populär wurde das Abenteuer für wenig Geld ab Mitte der 1930er-Jahre mit Einführung des bezahlten Urlaubs. Bis 21.05, Arte

20.15 KABARETT

Gerhard Polt und die Biermösl Blosn – Offener Vollzug In seinem Programm Offener Vollzug sieht man den großen bayrischen Kabarettisten in einer Irrenanstalt, wo er über Landespolitik und Konsumterror räsoniert und auf korrupte Politiker und windige Unternehmer schimpft. Mit dabei das nicht weniger famose Musikantentrio Biermösl Blosn. Bis 21.50, ORF 3

Foto: ORF/Telepool

20.15 FAMILIENDRAMA

Im August in Osage County (August: Osage County, USA 2013, John Wells) Das Verschwinden des Vaters (Sam Shepard) bringt die erwachsenen Töchter zurück ins Elternhaus. Es sprühen die Funken. John Wells hat Tracy Letts’ pulitzerpreisgekröntes Theaterstück verfilmt, Meryl Streep und Julia Roberts sorgen für formidable Auftritte.

Bis 22.35, ATV 2

21.05 DOKUMENTATION

Autos im Sozialismus – Freiheit auf vier Rädern Bis zu 15 Jahre Wartezeit musste man im Ostblock in Kauf nehmen, bis sich der Traum vom eigenen Auto erfüllte. Schlaglichter auf die Geschichte sozialistischer Pkws, die immer auch ein Stück Selbstbestimmung verkörperten. Bis 22.00, Arte

22.00 SERIE

Die Meute (1–3/8) (La Jauría, CHL 2019, Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo, Sergio Castro, Marialy Rivas) Eine Gruppe von Gymnasiastinnen in Santiago de Chile besetzt aus Protest gegen einen übergriffigen Lehrer das Schulgebäude. Als die Polizei in einer alten Fabrikhalle auf Spuren einer Gruppenvergewaltigung stößt, stellt die Kommissarin Olivia Fernández eine Verbindung zu den Schulprotesten her. Bis 0.30, Arte

Foto: arte, fabula

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Corona-Mutationen – Ist der Sommer in Gefahr? Mit Immunologe Christian Schubert, Volkswirt Niko Paech, Publizist Philipp Gut, Schauspielerin Liliane Zillner, Arzt Stefan Wöhrer. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Schwere Arbeit, wenig Geld. / Hoffnungsträger E-Autos. / Überwachung am Arbeitsplatz. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Leichtathletin Ivona Dadic, Sängerin Sandra Pires, Kabarettist Alex Kristan und die Journalisten Franz Hlavac und Gisela Hopfmüller sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2