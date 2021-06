Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Hier kommen die Mediennews von heute:

Digital News Report 2021: Mehr Vertrauen in Medien – Die Corona-Pandemie ließ das Vertrauen in journalistische Medien gegen den Trend der vergangenen Jahre steigen – und ebenso die Zahlungsbereitschaft für News

TV-Tagebuch: Finanzminister in der "ZiB 2": Blümels Uminterpretation – Gernot Blümel wälzt die Verantwortung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Ministeriums ab

Heute Abend auf Arte: Dokumentarfilm "#dreckshure": Frauenhass und Cybermobbing – Natascha Kampusch spricht in der französischen Doku "#dreckshure" über Drohungen und Hass im Netz

Werbefestival: Kampagne für Kinder ohne Geburtsurkunde: Pakistan holt ersten Cannes-Grand Prix – Für Ketchum Publico Wien bleibt es bei den Media-Shortlistplatzierungen – Gewinner bei Direct, Media, PR, Creative Data, Creative Strategy, Social & Influencer Lions im Überblick – Kein Löwe für Österreich

Umstrittenes Sicherheitsgesetz: Prodemokratische Hongkonger Zeitung "Apple Daily" stellt Betrieb ein – Die letzte Ausgabe des prodemokratischen Blattes erscheint am Samstag. In der vergangenen Woche waren mehrere Führungskräfte festgenommen worden

TV-Hinweis: "Königin des Softpornos": Arte-Hommage an "Emmanuelle" – Nackt im Pool schwimmen? Sex im Flugzeug? 1974 war das noch ein Skandal und ein Welterfolg – Arte zeigt die Doku am 25. Juni

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Ausweg aus der Klima-Krise – Worauf können wir verzichten? –Ab 21.40 Uhr auf Puls 24 und 22.50 Uhr auf Puls 4

Switchlist: Hotel Rock ’n’ Roll, Galápagos, Weltjournal: Slowenien und Kroatien, Thank You for Bombing – TV-Hinweise für heute Abend

Einen entspannten Sommerabend wünscht die Etat-Redaktion.