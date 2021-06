Die Feuerwehr bestätigte zahlreiche umgestürzte Bäume. In Salzburg und Oberösterreich wurden überflutete Keller ausgepumpt. In Kärnten und Osttirol kam es zu Zugausfällen

Vielerorts war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Foto: APA/FMT-PICTURES/ANTON TEMMEL

In Teilen Österreichs hat es am Mittwochabend erneut schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen war abermals der Flachgau im Bundesland Salzburg. Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich. In Kärnten und Osttirol kommt es nach der Beschädigung von Oberleitungen zu Zugausfällen, da die Stromversorgung unterbrochen ist, teilten die ÖBB mit. In Kärnten wurde zudem laut Polizei eine Landesstraße komplett gesperrt.

Sturmböen

Die Feuerwehr beseitigte zahlreiche umgestürzte Bäume und pumpte vielerorts überflutete Keller aus. Ursache dafür waren Sturmböen im Zuge von Gewittern und heftige Regenfälle, teilte das Landesfeuerwehrkommando Salzburg mit. Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich.

Insgesamt rückten im Bundesland Salzburg 18 Feuerwehren mit 479 Männern und Frauen zu 125 Einsätzen – darunter auch in der Stadt Salzburg und im Pinzgau – aus. Die Unwetter dauerten etwa von 21.00 bis 23.00 Uhr, danach beruhigte sich die Lage zusehends.

Hunderte Einsätze

In Oberösterreich wurden die Bezirke Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen und Rohrbach von Starkregen heimgesucht. Die Schauer begannen kurz nach 21.00 Uhr und dauerten bis etwa Mitternacht. Rund 60 Feuerwehren mit etwa 900 Männern und Frauen pumpten auf 156 Einsätzen Keller aus und beseitigten umgefallene Bäume, informierte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich auf Anfrage der APA.

Am Dienstagabend hatten Hagelunwetter in Salzburg und Oberösterreich zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft gab es laut Hagelversicherung einen Schaden von rund 22 Millionen Euro. (APA, 24.6.2021)