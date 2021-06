Hitze und Dürre können im Garten und auf dem Balkon ihre Spuren hinterlassen. Wie pflegen Sie Ihre Pflanzen an besonders heißen Tagen?

Wie sieht es in diesen Tagen in Ihrem Garten und auf Ihrem Balkon aus? Foto: getttyimages/istockfoto/jimfeng

Die Wiese zeigt schon ein paar ausgetrocknete Flecken, und manche Pflanzen wirken untertags welk und müde. Keine Frage, die erste Hitzewelle des Jahres macht sich auch in den Gärten bemerkbar. Da blutet das Herz – schließlich steckt viel Hingabe im eigenen grünen Paradies. Auch den Blumen ging es schon einmal besser als nach mehreren Tagen direkter Sonneneinstrahlung am stark aufgeheizten Balkon in der Stadt.

So viel, wie man den Garten durch richtiges Gießen, optimale Pflanzenauswahl und Berücksichtigung deren Standortansprüche und Pflanzzeitpunkte auf einen heißen Sommer vorbereiten und unterstützen kann, genau so viel kann man natürlich auch falsch machen. Gut, wenn es Experten und kundige Hobbygärtner gibt, die man fragen und mit denen man sich austauschen kann!

Ihre Gartentipps bei Trockenheit und Hitze?

Wie helfen Sie Ihrem Garten durch die Hitzewelle? Welche Pflanzen vertragen die Hitze gut, welche lassen in diesen Tagen die Köpfe hängen? Wie und wann gießen Sie? Stellen Sie Ihre Fragen an die STANDARD-Gartencommunity! (aan, 28.6.2021)