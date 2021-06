Der US-Provider hat sich zu einer etwas kuriosen Marketing-Maßnahme entschlossen. Foto: T-Mobile US

Seit dem Ausbaustart der 5G-Netze versuchen die Anbieter, einen Hype um den neuen Mobilfunkstandard zu schüren. Dabei werden mitunter auch Services und Produkte beworben, die mit der Technologie eigentlich nichts zu tun haben.

Die US-Abteilung von T-Mobile ist da keine Ausnahme. Zur Feier des Tages, da man jetzt 300 Millionen potenzielle Kunden mit 5G über niedrige Frequenzen sowie 150 Millionen über höherfrequenziges 5G mit größerer Bandbreite erreicht, hat man nun Getränke mit 5G-Branding und eher eigenwilligen Namen im Angebot: "Ultra Capacity 5Gin" und "Extended Range 5Ginger Beer".

Verkauf startet demnächst

Die alkoholische Option wird vom in Seattle, Washington, ansässigen Unternehmen Heritage Distilling hergestellt und in Kürze für 30 Dollar pro Flasche an US-Käufer abgegeben. Die Limonade kommt von Jones Soda aus der gleichen Stadt, ein Sixpack kostet zehn Dollar. Auf der eigenen Website hat man auch gleich ein paar Cocktailrezepte parat.

Verschwörungserzähler können offenbar auch sorglos zugreifen. Gin und Ginger Beer geben keine Funkstrahlung ab, steigern auch nicht die Bandbreite, eventuell aber den Promillepegel. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte aber lieber in Alubecher ausschenken. (red, 24.6.2021)