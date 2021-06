Innenminister Karl Nehammer war am Mittoch Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Es schwebt über Demokratieverliebten immer diese Warnung: "Wenn du dich nicht um Politik kümmerst, kümmert sie sich um dich, und das willst du bestimmt nicht erleben!", brüllt das Gewissen. Also weggezappt vom EM-Fußball, rüber zur ZiB 2. Dort ist zu hören, dass der Ball wieder im Feld der Hofburg gelandet ist. Es geht um die Causa "Blümel-Aktenlieferung", Präsident Alexander Van der Bellen soll entscheiden. Es könnten jedoch Opposition und Minister Blümel "recht haben", sagt er und bittet um die Hilfe des Strafgerichts Wien. "Ein einmaliger Fall", staunt auch Jurist Karl Stöger in der ZiB 2 – dennoch schnell rüber zum Match Deutschland gegen Ungarn, die "ZiB 2" wird aufgenommen.

Und, ja: In der 66. Minute verfehlt der ungarische Torhüter eine Flanke; Deutschland gleicht aus. Ein halbes Eigentor, denkt der Laie, während die Ungarn Sekunden später wieder in Führung gehen. Das Land Angela Merkels wäre damit wieder draußen. Der deutsche Kommentator wirkt angeschlagen, sagt nur "brutaler Nackenschlag", um etwa in der 83. Minute ein Happy End zu erleben: Deutschland gleicht aus, ist weiter, der Kommentator versteht jetzt "die Tränen der Ungarn".

Nun aber ruft den Demokratieverliebten die "ZiB"-Pflicht; nachzuholen ist der Plausch mit Innenminister Nehammer (ÖVP) über Abschiebungen.

ORF

Zu hören ist Bekanntes ("Wer nicht bleiben darf, muss gehen"). Über die Frage, warum Österreich mehr nach Afghanistan abschiebt als der Nachbar, scheint er erfreut: "Das liegt an unserer Effizienz! In dem Fall sind wir einmal vor den Deutschen!" Jetzt aber ganz schnell zum aufgenommenen Spiel Portugal gegen Frankreich. (Ljubiša Tošić, 24.6.2021)