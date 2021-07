Was wäre Ihr letzter Wille? Foto: Tanucka Getty Images/iStockphoto

Am Ende des Lebens stellen sich viele Menschen die Frage, was man seinen Verwandten und Bekannten hinterlässt, welche Vorstellungen man für die Bestattung hat und generell, was man sich ganz zum Schluss noch von jenen wünscht, die hierbleiben. Der letzte Wille kann entweder schriftlich oder mündlich besprochen werden. Oft ist auch eine gewisse Geldsumme dafür angespart worden. Doch nach dem Ableben der Person ist man – außer es ist vertraglich geregelt – im Grunde nicht verpflichtet, diesem Wunsch nachzugehen, wie diese Twitter-Userin aufzeigt:

Was meinen Sie – muss man den letzten Willen von Verstorbenen achten und erfüllen?

Oder obliegt es den Hinterbliebenen, wie damit umgegangen wird? Wie würden Sie agieren? Und würden Sie im Alter einen letzten Willen oder Wunsch an Ihre Verwandten äußern? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 12.7.2021)