München – Die 15-jährige Ära von Bundestrainer Joachim Löw hätte am Mittwochabend beinahe im Desaster geendet. Abgekämpft sagte der 61-Jährige nach dem mühsamen 2:2 gegen Ungarn: "Die Mannschaft wollte das biegen." Nach der nervenaufreibenden EM-Gruppenphase und einer alles andere als souveränen Achtelfinal-Qualifikation versprüht Deutschlands Fußball-Nationalteam aber wieder Optimismus. Am kommenden Dienstag geht es in einem Klassiker im Wembley gegen England. Es wird für Deutschland erstmals in diesem Turnier ein echtes Auswärtsspiel. Deutsche Fans werden aufgrund der Reisebeschränkungen in London wohl kaum dabei sein.

Dramatisches Finish

Sechs Minuten plus Nachspielzeit fehlten Ungarn, um auf Kosten der Deutschen ins Achtelfinale einzuziehen. Der eingewechselte Leon Goretzka verhinderte vor heimischer Kulisse in München die Sensation und eine weitere deutsche Enttäuschung, drei Jahren nach dem vorzeitigen Out bei der WM in Russland. Löw war nach seinem 197. Match als Bundestrainer gezeichnet. "Es war eines der schwierigsten Spiele überhaupt", sagte er. Dass spielerisch vieles im Argen lag, verschwieg er nicht.

"Alles oder nichts"

Wichtiger war Löw aber der Blick nach vorne. Die Vorrunde sei nun abgehakt, betonte er. "Jetzt geht es um alles oder nichts. Das ist auch eine gute Situation." Nach der knapp vermiedenen Blamage scheinen die Deutschen mit einer gewissen Lockerheit vorauszublicken, fast so, als wäre das Schlimmste überstanden. "Wembley liegt uns", freute sich Kapitän Manuel Neuer. Joshua Kimmich meinte vollmundig: "Ein schöneres Spiel gibt es fast nicht. Und ich sehe da gute Chancen für uns."

Vermeintlich leichter Gegner im Viertelfinale

Das glaubt man offenbar aber auch auf der Insel – oder auch nicht. "Her mit den Deutschen!", titelte der "Telegraph", die "Daily Mail" schrieb indes: "Oh no! Nicht schon wieder die Deutschen!" Die Engländer wussten schon zuvor, dass im Achtelfinale auch im Fall des Gruppensiegs ein harter Gegner aus der "Todesgruppe" mit Deutschland, Frankreich und Portugal ins Wembley kommen wird. Was für England wie auch Deutschland gilt: Im Viertelfinale wird mit dem Sieger aus Schweden gegen die Ukraine eine vom Namen her leichtere Hürde warten.

Leistungsschwankungen

Löw freute sich auf ein "absolutes Highlight". Er gab ein Versprechen ab: "Wir werden anders auftreten." Die Leistungsschwankungen bleiben auch bei der EM ein Wegbegleiter des DFB-Teams, "die Pralinenschachtel-Mannschaft", wie der "Spiegel" befand. "Es ist leider noch ein Auf und Ab", meinte auch Kimmich. Die Fehlerquote bleibt zu hoch, die Gegentore fallen zu einfach. Ohne Goretzkas Rettungstat hätten die ungarischen Tore von Adam Szalai (11.) und Andras Schäfer (68.) das frühe Aus bedeutet. Kai Havertz (66.) traf zum 1:1. Löw lobte später Mentalität, Moral und Kampfkraft. Der Chefcoach setzte gegen den ungarischen Defensivriegel im Endspurt auf volle Offensive. Er brachte auch Thomas Müller trotz dessen Kapselverletzung im rechten Knie. Beim 31-Jährigen besteht damit die Hoffnung, dass er bis Dienstag fit wird.

Rundumschlag von Matthäus

DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den Auftritt der Deutschen am Mittwoch als "ganz schlechtes Länderspiel" bezeichnet. Das sagte der Interwetten-Markenbotschafter am Dienstag in einer Videoanalyse. Das Weiterkommen sei aus seiner Sicht "ein ungerechtes Ergebnis".

Matthäus kritisierte die deutsche Leistung scharf: "Hinten gab es Probleme, vorne keine Durchschlagskraft, wenig Leidenschaft, kein Zweikampfwille, Giftigkeit und Kompaktheit, die wir gegen Portugal bewundert haben", sagte er: "Löw hat sich wieder auf Spieler verlassen, die ihn wieder einmal enttäuscht haben. Er muss endlich aufwachen."

Ein Lob verteilte er an den eingewechselten Youngster Jamal Musiala, der an der Entstehung des späten Ausgleichstreffers durch Leon Goretzka beteiligt gewesen war. "Er ist zehn Minuten vor Spielende reingekommen, hat für Gefahr gesorgt und das 2:2 mit einer Leichtigkeit über die linke Seite vorbereitet", sagte Matthäus: "Er ist der Gewinner dieses Spiels und Jogi Löw sollte endlich erkennen, dass er sich auf die jungen Spieler verlassen kann – auf einige, die schon länger dabei sind, nicht."

"Die Besten spielen lassen"

Auch die Abwägung zwischen Dreier- und Viererkette stellt sich aus Matthäus' Sicht nach dem Ungarn-Spiel erneut. "Vieles funktioniert nicht", sagte er. Löw müsse "jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, egal ob ein Spieler schon zehn Jahre dabei ist oder erst zwei Monate. Er muss die Besten spielen lassen, um nicht nochmal so ein Spiel zu erleben."

Ungarn hingegen habe, sagte Matthäus, allen drei Gruppengegnern das Leben "sehr, sehr schwer gemacht" und könne sich "erhobenen Hauptes von der EM verabschieden". Der Franke war einst zwei Jahre lang ungarischer Nationaltrainer gewesen. (APA, dpa, sid, 24.6.2021)