Bewässerungssystem: beste Freundin? Foto: getttyimages/istockfoto/Linda Raymond

Endlich ist er da, der langersehnte Urlaub! Eine, zwei oder sogar vier Wochen am Stück ist man am Meer, See, Berg oder Campingplatz, egal wo, zumindest nicht in den eigenen vier Wänden. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr erfreulich, auf der anderen Seite stellt es Hobbygärtnerinnen und -gärtner vor das Problem: Wer kümmert sich um die Pflanzen? Denn ob man einen weitläufigen Garten sein Eigen nennt, einen kleinen Balkon oder auch nur einige in der Wohnung verteilte Zimmerpflanzen – irgendwie müssen die eben zu Wasser kommen.

Entweder man bittet also die vertrauenswürdigen Nachbarn oder den besten Freund, von Zeit zu Zeit auf eine Runde Gießen vorbeizuschauen, oder man sieht sich nach praktischen Bewässerungssystemen um. Rasensprinkler im Garten, die man auf eine fixe Zeit programmiert, Tonkegel mit Wasserflaschen in den Zimmer- und Balkonpflanzen, Pumpsysteme oder Behälter mit Wasserspeicher – es gibt eine reichhaltige Auswahl an Bewässerungssystemen. So erspart man seinen gutmütigen Freunden, Verwandten oder Nachbarn dann auch Situationen wie diese:

Woher bekommen Ihre Pflanzen Wasser, wenn Sie länger nicht daheim sind?

Wie gut funktioniert Ihr System? Oder verlassen Sie sich einfach auf die natürliche Auslese? Tauschen Sie sich aus und teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (aan, 16.7.2021)