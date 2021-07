Es kommt nicht auf die Größe an. Foto: getttyimages/istockfoto/Mykola Sosiukin

Anlässe, sich gegenseitig zu beschenken, gibt es in jeder Beziehung: Geburtstag, Jahrestag – oder einfach so, zwischendurch, weil man etwas entdeckt hat, über das sich die oder der andere so richtig freuen würde. Manche Geschenke gehen komplett daneben, an andere denkt man dafür auch nach Jahren oder Jahrzehnten noch gerührt zurück. Das selbstgeschriebene Lied, vorgetragen damals am Lagerfeuer im ersten gemeinsamen Urlaub, die Überraschungsreise in die Lieblingsstadt, die E-Mails, SMS und alten Whatsapp-Nachrichten aus den frühen Beziehungstagen, die man als Buch gebunden geschenkt bekam, die Nachttischlampe aus dem Antiquitätengeschäft, an der man täglich vorbeiging.

Über welches Geschenk haben Sie sich in Ihrer Beziehung am meisten gefreut?

Was hat es für Sie so besonders gemacht? Und mit welchem Geschenk machten Sie umgekehrt Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner die größte Freude? Erzählen Sie im Forum! (aan, 9.7.2021)