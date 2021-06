Das Schweizer Festival startet mit dem neuen Film von Ferdinando Cito Filomarino am 4. August, John David Washington spielt einen gejagten Touristen

John David Washington spielt in "Beckett" einen Touristen, der Opfer einer Menschenjagd wird.

Foto: Netflix

Die Weltpremiere von Beckett, dem neuen Film des italienischen Regisseurs Ferdinando Cito Filomarino, eröffnet am 4. August das Locarno Film Festival. Der Film wird ab 13. August exklusiv auf Netflix verfügbar sein. Die Eröffnungsfeier des 74. Locarno Film Festivals findet am 4. August auf der Piazza Grande statt – dem Open-Air-Schauplatz, der vor 50 Jahren eröffnet wurde, wie die Festivalleitung am Donnerstag mitteilte. Das Festival dauert bis 14. August.

Menschenjagd



Für den italienischen Regisseur sei dies eine willkommene Rückkehr zum Locarno Film Festival, wo er 2010 seinen Kurzfilm Diarchia präsentierte, schreibt die Festivalleitung. Im Thriller Beckett wird die Geschichte des amerikanischen Touristen Beckett (John David Washington) erzählt, der während eines Griechenland-Urlaubs nach einem schrecklichen Unfall zur Zielscheibe einer Menschenjagd wird. Zur Flucht gezwungen durchquert Beckett das ganze Land, um die US-Bootschaft zu erreichen und seinen Namen zu retten – in einem Crescendo aus Spannungen, politischen Unruhen und gefährlichen Verschwörungen, wie die Festivalleitung schreibt. (APA, 24. 6. 2021)