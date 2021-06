Am Freitagvormittag werden die ersten 20.000 Impftermine für 31- bis 39-Jährige freigeschaltet. Diese Alterskategorie war die letzte, die in Wien noch gefehlt hat

Hier geht's zur Impfung bei der Impfstraße Austria Center entlang. Ab Montag folgen hier auch Impfungen für die allgemeine Altersgruppe der 31- bis 39-Jährigen – abseits von Betriebsimpfungen oder anderen Kategorien. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Stadt Wien hat sich dazu entschieden, nun doch Impftermine in allen Alterskategorien freizuschalten. Ab Freitagvormittag können 20.000 Termine von der allgemeinen Gruppe der 31- bis 39-Jährigen gebucht werden. Das erfuhr DER STANDARD auf Anfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die ersten Impfungen dieser Kategorie finden bereits ab kommendem Montag, dem 28. Juni, im Austria Center Vienna (ACV) statt. Verimpft werden die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna.

Damit wird ab Freitag auch die letzte allgemeine Alterskategorie freigeschaltet, die in Wien bislang noch gefehlt hat. Der Ansturm wird freilich bei 20.000 zu vergebenden Impf-Slots sehr groß sein. Insgesamt gibt es knapp 309.000 Wienerinnen und Wiener in dieser Alterskategorie.

Damit sollen vor allem auch Eltern von Kindern, die jünger als zwölf Jahre sind und bisher keine andere Möglichkeit hatten, Termine zu buchen, bedient werden. 31- bis 39-Jährige hatten bislang großteils nur über Betriebsimpfungen oder andere Sonderimpfkontingente etwa für Risikogruppen die Chance auf einen Impftermin. In dieser Alterskategorie gab es immerhin bereits 140.000 Erststiche.

40.000 Impftermine für 12- bis 17-Jährige

Alle anderen allgemeinen Alterskategorien sind bereits freigegeben. So waren am Donnerstag Personen, die älter als 40 Jahre sind, sowie Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren berechtigt, Termine zu buchen. Das traf auch auf Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sowie deren Obsorgeberechtigte zu.

Am Dienstag wurden in Wien zunächst die ersten 10.000 Impftermine für 12- bis 17-Jährige geöffnet, die nach zwei Stunden alle vergeben waren. Noch am gleichen Tag wurden 30.000 weitere Impftermine freigeschaltet, hier ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer vorgesehen.

Die Altersgruppe von 18 bis 30 konnte dann ab Mittwoch die ersten Termine in Wien buchen. Hier folgen die ersten Impfungen ab 28. Juni im Austria Center mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Hier ist nur ein Stich nötig. (David Krutzler, 24.6.2021)