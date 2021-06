Ncuti Gatwa und Asa Butterfield in "Sex Education". Foto: Netflix

Die Erfolgsserie "Sex Education" startet am 17. September 2021 in die dritte Staffel. Das gab der Streamingdienst Netflix am Donnerstag bekannt. Neu dabei sind Jemima Kirke ("Girls") als Schulleiterin Hope, Jason Isaacs ("Harry Potter") als Mr. Groffs älterer Bruder Peter, Musikphänomen Dua Saleh als nichtbinäre Person Cal und Indra Ové, die Elsies Pflegemutter Anna spielt, teilte Netflix mit.

Das Ensemble um Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa oder Connor Swindells bleibt unverändert. "Sex Education" dreht sich um das Sex- und Liebesleben von Otis und seine Geschäfte damit. Otis Mutter (Gillian Anderson) arbeitet als Sextherapeutin. (red, 24.6.2021)