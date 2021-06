Die 28-jährige Eva Maria Holzleitner gilt als Favoritin für den Sessel der SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende. Foto: Alexander Schwarzel

Eigentlich schien auf der roten Frauenseite soweit alles klar. Die frühere Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bekundete bereits im heurigen März offiziell, sich als SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende zurückziehen und sich nach zwölf Jahren an der Spitze bei der heute, Freitag, stattfindenden Bundesfrauenkonferenz nicht mehr der Wahl stellen zu wollen. Um den Genossinnen nicht die Nachfolgefrage aufzubürden, präsentierte Heinisch-Hosek parallel zu ihrer Rückzugsmeldung dem SPÖ-Präsidium auch gleich mit Eva Maria Holzleitner ihre Wunschkandidaten. Heißt also in aller Freundschaft: eigentlich "a gmahde Wiesn" für die 28-jährige Welserin und der Wahlvorgang im Rahmen der Bundesfrauenkonferenz nur mehr reine Formsache.

Mireille Ngosso ist Ärztin, Wiener Gemeinderätin und Black-Lives-Matter-Aktivistin. Foto: urban

Doch irgendwie hat man die Rechnung ohne so manche Genossin gemacht. Denn für alle Beteiligten überraschend kündigte zunächst die Wiener Gemeinderätin und Black-Lives-Matter-Aktivistin Mireille Adiet Ngosso ihre Kandidatur für den SPÖ-Frauenvorsitz an. Quasi in letzter Minute tat es ihr dann noch die niederösterreichische Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt gleich. Mit der Kampfabstimmung unter den Frauen ist der rote Höhepunkt somit nicht am eigentlichen SPÖ-Parteitag am Samstag, sondern bereits am Freitag im Rahmen der Frauenkonferenz angesetzt. Wobei klare Favoritin dennoch Holzleitner bleibt. Die Oberösterreicherin ist seit vier Jahren Abgeordnete, sitzt für die Sozialdemokraten im Ibiza-U-Ausschuss und ist Stadtfrauenvorsitzende in Wels. Oder, um es mit den Worten von Heinisch-Hosek zu sagen: "Sie ist eine Teamplayerin, die ihre Frau steht und sich von alten weißen Männern nicht einschüchtern lässt."

Elvira Schmidt ist bereits Vorsitzende der SPÖ-Frauen in Niederösterreich und mischt jetzt auch im Rennen um den Bundesfrauenvorsitz mit. Foto: SPÖ NÖ / Sebastian Wegerbauer

Schwarze Wurzeln

Die begeisterte Reiterin kommt übrigens, per Eigendefinition, aus einem "klassischen ÖVP-Haushalt". Der Papa ist Landwirt, der Großvater hatte in Wels eine Fleischhauerei mit mehreren Filialen.

Die rote Zukunftshoffnung wollte aber bewusst aus dem schwarzen Umfeld ausbrechen: "Ich habe einfach gespürt, dass das absolut nicht meine politische Heimat ist." 2012 folgt der Eintritt in die SPÖ. Enterbt hat man die Landesvorsitzende der Jungen Generation trotz roten Parteibuchs aber nicht: "Ein kurzer Seufzer, und dann hat man es akzeptiert." (Markus Rohrhofer, 25.6.2021)