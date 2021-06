Mitbestimmung im Tierreich, The Village – Das Dorf, Universum History: Balkan in Flammen, Anchorman: Die Legende von Ron Burgundy – Mit Radiotipps

17.50 REPORTAGE

Mitbestimmung im Tierreich (1–2/2) Viele Tierarten leben in Rudeln, Herden und Schwärmen. Doch wer bestimmt, wo es langgeht? Wer entscheidet, wo das Nest gebaut wird? Der Zweiteiler führt in Wildschutzgebiete von Botswana bis Frankreich und zeigt, wie Tiere zum Wohle der Gemeinschaft ihre individuelle Meinung äußern.

Bis 19.20, Arte

20.15 THRILLER

The Village – Das Dorf (USA_2004, M. Night Shyamalan) Die Bewohner des idyllischen Dorfes Covington in Pennsylvania leben im Schatten der Bedrohung durch "Unaussprechliche" im sie umgebenden Wald. Doppelbödiger Thriller von M. Night Shyamalan über die Angst. Bis 22.25, Tele 5

21.45 DOKUMENTATION

Emmanuelle – Königin des Softpornos (F 2020, Clélia Cohen) Im Sommer 1974 sorgte Just Jaeckins Verfilmung eines erotischen Bestsellers von Emmanuelle Arsan für unerwartete Schlangen an den Kinokassen. Das Bild von Hauptdarstellerin Sylvia Kristel im Pfauenstuhl ist längst im popkulturellen Gedächt nis verankert. Clélia Cohens mit zahlreichen Interviews und Archivbildern gespickte Dokumentation erzählt die Geschichte des wirkungsmächtigen Überraschungserfolgs. Mehr über die Doku lesen Sie hier. Bis 22.40, Arte

Sylvia Kristel wurde mit Just Jaeckins Erotikfilm "Emmanuelle" weltberühmt. Die Arte-Doku "Königin des Softpornos" erzählt um 21.45 Uhr die Geschichte dahinter. Foto: Emmanuelle Tinacra Films

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Balkan in Flammen – Der Anfang vom Ende Jugoslawiens Am 26. Juni 1991 begannen mit dem Zehn-Tage-Krieg in Slowenien die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Jahre dauerten und schließlich zum Zerfall Jugoslawiens führen sollten. Worin lagen die Wurzeln der nationalistischen Konflikte? Woran scheiterte die Idee eines geeinten Jugoslawiens nach dem Tod von Staatsgründer Josip Broz Tito?

Bis 0.05, ORF 2

22.40 REPORTAGE

La Cicciolina – Göttliche Skandalnudel (D/F 2016, Alessandro Melazzini) Über Jahrzehnte bewegte sie sich zwischen Kunst und Kitsch, Pop und Provokation, Sex und Showbusiness: Immer wieder inszenierte Ilona "Cicciolina" Staller Skandale, um gegen Prüderie und patriarchalische Strukturen in Italien zu kämpfen. Bis 23.35, Arte

0.00 DDR-RARITÄT

Fräulein Schmetterling (DDR 1966, Kurt Barthel) Die 17-jährige Helene Raupe (Melania Jakubisková) lebt mit ihrer Schwester in einem Altbauviertel in Berlin. Nach dem Tod ihres Vaters muss sie sich gegen ihre Umwelt behaupten. Das Gegenwartsmärchen nach einem Drehbuch von Christa und Gerhard Wolf wurde in der DDR verboten und 2019/2020 von der Defa-Stiftung rekons truiert. Bis 1.05, MDR

1.10 KOMÖDIE

Anchorman: Die Legende von Ron Burgundy (USA 2004, Adam McKay) Will Ferrell als Nachrichtensprecher Ron Burgundy, dessen übergroßes Ego durch eine neue Kollegin (Christina Applegate) gehörig ins Wanken gerät. Ziemlich lustige Mediensatire aus dem Hause von Komödiengenie Judd Apatow. Bis 2.40, ORF 1