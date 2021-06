Goretzka verteilt im Glücksmoment ein Herz. Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann

Momente der Ekstase sind offenbarend. Als Leon Goretzka am Mittwoch mit seinem späten Treffer für den Einzug des DFB-Teams ins EM-Achtelfinale sorgte, ballte er nicht etwa die Faust, wie es seine Teamkollegen taten. Er zeigte eine noch kraftvollere Pose. Mit neutraler Miene im Gesicht formte er ein Herz mit seinen Händen. Es galt den gegnerischen Fans aus Ungarn, denen Nähe zur rechtsextremen Szene nachgesagt und nachgewiesen wurde.

Der 26-Jährige hatte sich in der Vergangenheit schon häufig für Toleranz und gegen Fremdenhass positioniert. Für ein Fotoshooting posierte er einmal mit einer Fahne, auf der geschrieben stand: "Kein Fußball den Faschisten". Goretzka ist Erinnerungsarbeit wichtig: In sozialen Netzwerken teilt er Postings der Gedenkstätte Auschwitz. Im echten Leben trifft er sich mit Holocaust-Überlebenden. In der Pandemie startete er die Initiative #WeKickCorona. Fünf Millionen Euro an Spenden gingen an Menschen in Not.

Haltung

"Wir Spieler sollten die große Aufmerksamkeit, die wir bekommen, nutzen, um für solche Themen zu sensibilisieren", sagte er in einem Interview. Mit seiner Reichweite wolle er jungen Fans "eine gewisse Haltung vermitteln". Im europäischen Profisport findet sich diese Einstellung äußerst selten. Dass sich Goretzka auch zur Tagespolitik äußert, gleicht beinahe einer Sensation. Die rechtspopulistische AfD bezeichnete er einst nicht als Alternative, sondern als "Schande für Deutschland".

Aus dem Ruhrgebiet

Goretzka wuchs im Ruhrgebiet auf. In Bochum lernte er das Kicken, bei Schalke gelang ihm der Durchbruch. Der Sohn eines ehemaligen Opel-Elektrotechnikers spielt seit 2018 für den FC Bayern. Gegen Ungarn bestritt er sein 34. Länderspiel, dabei gelang ihm sein 14. Treffer. "Ich denke, das Tor gibt ihm Auftrieb", sagte DFB-Trainer Joachim Löw. Dass Goretzka in der 84. Minute daran dachte, seine Reichweite auch während des Torjubels zu nutzen, war offenbarend genial. (Lukas Zahrer, 24.6.2021)