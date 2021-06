Die Feuerwehr musste in Salzburg und Oberösterreich überflutete Keller auspumpen, in Kärnten und Osttirol fielen mehrere Züge aus

In dieser Galerie: 2 Bilder Ein entwurzelter Baum in der Stadt Salzburg. Foto: APA/FMT-PICTURES - MW Feuerwehreinsatz im Flachgau. Foto: APA/FMT-PICTURES/ANTON TEMMEL

Salzburg/Linz/Klagenfurt – In Teilen Österreichs hat es am Mittwochabend und am Donnerstag schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen war der Flachgau im Bundesland Salzburg. Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich und der Obersteiermark. In Kärnten und Osttirol kommt es nach einer Oberleitungs-Beschädigung zu Zugausfällen, da die Stromversorgung unterbrochen ist, teilten die ÖBB mit. In Kärnten wurde zudem laut Polizei eine Landesstraße komplett gesperrt.

Im Bundesland Salzburg beseitigte die Feuerwehr im Flachgau zahlreiche umgestürzte Bäume und pumpte vielerorts überflutete Keller aus. Ursache dafür waren Sturmböen im Zuge von Gewittern und heftige Regenfälle. Insgesamt rückten im Bundesland Salzburg 18 Feuerwehren mit 479 Männern und Frauen zu 125 Einsätzen – darunter auch in der Stadt Salzburg und im Pinzgau – aus. Die Unwetter dauerten etwa von 21.00 bis 23.00 Uhr, danach beruhigte sich die Lage zusehends.

Starkregen in Oberösterreich

In Oberösterreich wurden die Bezirke Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen und Rohrbach von Starkregen heimgesucht. Die Schauer begannen kurz nach 21 Uhr und dauerten bis etwa Mitternacht. Rund 60 Feuerwehren mit etwa 900 Männern und Frauen pumpten in 156 Einsätzen Keller aus und beseitigten umgefallene Bäume, informierte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich auf Anfrage der APA. Am Dienstagabend hatten Hagelunwetter in Salzburg und Oberösterreich zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft gab es laut Hagelversicherung einen Schaden von rund 22 Millionen Euro.

Wegen der Unwetter in der Nacht kam es zum Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung in Kärnten und Osttirol. Das hatte massive Auswirkungen auf den regionalen Bahnverkehr. Noch am Donnerstagnachmittag gab es Ausfälle bei den Zugverbindungen in Kärnten, teilten die ÖBB mit. Die beschädigten Leitungen wurden im Laufe des Tages repariert und gegen 15.00 Uhr wurde das elektrische Strecken-Netz in Kärnten und Osttirol wieder langsam hochgefahren. Das (stark reduzierte) Notfahrprogramm blieb aber zwischenzeitlich im Einsatz. Die ÖBB rechneten damit, dass im Laufe des Abends der planmäßige Bahnverkehr wieder läuft.

Metnitztal-Landesstraße gesperrt

Nach Sturmschäden infolge eines Gewitters um 22.30 Uhr wurde die Metnitztal-Landesstraße im Bereich der Gemeinde Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) unpassierbar. Bereits begonnene Aufräumarbeiten seitens der Feuerwehr wurden wegen der widrigen Umstände eingestellt. Es wurde eine Totalsperre auf unbestimmte Zeit verhängt und der Verkehr großräumig umgeleitet, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten. Erst am Nachmittag war die Straße wieder frei.

Im Ortszentrum von Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) wurden um 20.30 Uhr im Zuge eines kurz andauernden Gewitters mit starken Windböen Dächer von drei Gebäuden teilweise abgedeckt. Durch herabfallende Teile wurden laut Polizei angrenzende Gebäude und ein Pkw beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Zeitgleich stürzten aufgrund der Unwetter Bäume entlang der Felbertauern-Mautstraße um, wodurch die Straße nur noch einspurig passierbar war. Nach rund zweieinhalb Stunden hatte die Feuerwehr die Aufräumarbeiten abgeschlossen, die Straße war wieder ungehindert befahrbar.

Eine nur wenige Minuten andauernde Gewitterfront mit Sturmböen hat in der Nacht auf Donnerstag über dem obersteirischen Aichfeld gewütet. Eine dreiviertel Stunde vor Mitternacht waren bereits einige Feuerwehren im Einsatz, um Keller auszupumpen, Häuser mit Sandsäcken vor eindringendem Wasser zu schützen und das vom Sturm abgedeckte Dach einer Lagerhalle in Kobenz notdürftig mit Planen zu sichern. Ein ähnliches Szenario bot sich den Einsatzkräften auch in der Gemeinde St. Margarethen: Hier riss der Sturm das Dach eines Einfamilienhauses weg. Die Arbeiten dauerten bis in der Früh, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 80 Feuerwehrleute mussten u.a. umgestürzte Bäume von Straßen räumen. (APA, 24.6.2021)