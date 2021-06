Salzburg hat den besten Rasen, als einziger Club aber die Kriterien für eine Partizipation am Österreicher-Topf nicht erfüllt. Foto: PA/ERWIN SCHERIAU

Wien – 68,1 Prozent und damit gut zwei Drittel aller Spielminuten in Österreichs Fußball-Bundesliga der Saison 2020/21 sind von Österreichern absolviert worden. Spitzenreiter ist die SV Ried mit 86,1 Prozent vor Austria Wien (83,5) und TSV Hartberg (81,6). Bezogen auf rot-weiß-rote U22-Spieler haben diese 10,5 Prozent aller Minuten gespielt, Leader ist die Admira (23,7). Als einziger Club hat Meister Salzburg die Kriterien für eine Partizipation am Österreicher-Topf nicht erfüllt.

In der Zweiten Liga wurden die Österreicher zu 73 Prozent eingesetzt, hier liegt Rapid II mit 95 vor dem GAK und Lafnitz mit jeweils 94 Prozent voran. Bei den U22-Spielern waren es liga-gesamt 28,6 Prozent.

Salzburger auch beim Rasen Erster

In der Bewertung der Rasen-Qualität setzte sich die Salzburger Red Bull Arena mit eine Note von 1,04 vor Rapids Allianz Stadion (1,23) und der Lavanttal-Arena des WAC (1,40) durch. Die Durchschnittsbewertung in der höchsten Spielklasse beträgt 1,75, in der Zweiten Liga 1,83. Hier gewann das Allianz Stadion (Rapid II/1,19) vor der Raiffeisen Arena in Pasching (Juniors OÖ/1,23) und der Sparkasse Horn Arena (1,40). Nach jeder Partie haben die beiden Kapitäne sowie der Referee die Rasenqualität bewertet.

WSG-Transfers

Am Donnerstag wurden auch Transfers mit Bundesliga-Beteiligung bekannt. Die WSG Tirol hat sich für die kommende Saison mit Maxime Awoudja vom VfB Stuttgart verstärkt. Der 23-jährige Innenverteidiger war im vergangenen Jahr leihweise beim Drittligisten Türkgücü München aktiv, spielte zudem sechs Mal für deutsche Nachwuchs-Nationalteams. Der Leihvertrag bei der WSG läuft vorerst ein Jahr. Trainer Thomas Silberberger nannte Awoudja seinen "absoluten Wunschspieler".

Florian Toplitsch verlässt dagegen nach zehn Jahren die WSG Tirol. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison nur auf 55 Spielminuten.

Admira-Abgang

Andrew Wooten verlässt indes nach einer halben Saison die Admira. Der Deutsch-Amerikaner wechselt zum deutschen Drittligisten VfL Osnabrück, gab die Admira am Donnerstag bekannt. Der Stürmer erzielte in 19 Liga-Spielen drei Tore. (APA, red, 24.6.2021)