Ismael bleibt in England. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der frühere LASK-Trainer Valerien Ismael (45) wird Coach beim englischen Fußball-Zweitligisten West Bromwich Albion. Wie der Premier-League-Absteiger am Donnerstag bekannt gab, verlässt der Franzose den FC Barnsley vorzeitig und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Laut Medienberichten soll West Brom eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro bezahlen. Der ehemalige Abwehrspieler tritt die Nachfolge von Sam Allardyce an.

Ismael hatte mit Barnsley in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Premier League nur knapp verpasst. Vor seinem Engagement in England war er unter anderem als Trainer beim LASK, VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg tätig gewesen. Als Profi hatte Ismael in Deutschland für Werder Bremen, Bayern München und Hannover 96 gespielt. (APA, 24.6.2021)