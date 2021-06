Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump erstürmten am 6. Jänner das US-Kapitol in Washington. Foto: AP

Washington – Ein Ausschuss im US-Repräsentantenhaus soll die beispiellose Erstürmung des US-Kapitols am 6. Jänner untersuchen. Die Sprecherin der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, kündigte am Donnerstag an, dass das Repräsentantenhaus einen solchen Ausschuss einrichten werde. "Wir müssen unbedingt die Wahrheit über diesen Tag herausfinden und dafür sorgen, dass sich ein solcher Angriff nicht wiederholen kann und dass wir die Ursachen für all das ausmerzen", sagte Pelosi.

Der Ausschuss werde über die Fakten und Ursachen der Attacke berichten und Empfehlungen zur Verhinderung eines ähnlichen Vorfalls in der Zukunft erarbeiten. Vor knapp vier Wochen hatten die Republikaner im US-Senat die Einsetzung einer parteiübergreifenden Untersuchungskommission verhindert. Die Demokraten haben in der Kammer zwar die Mehrheit – allerdings ist sie denkbar knapp, so dass die Republikaner aufgrund von Verfahrensregeln die meisten Vorhaben blockieren können.

Trump stachelte Anhänger an

Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Jänner den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.

US-Justizminister Merrick Garland teilte am Donnerstag mit, inzwischen seien mehr als 500 Personen im Zusammenhang mit der Kapitol-Attacke festgenommen worden. Ermittler hätten bisher auf digitalem Weg mehr als 200.000 Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Garland versprach, sein Ministerium werde nicht nachlassen, die Täter vom 6. Jänner zur Rechenschaft zu ziehen. (APA, 25.6.2021)