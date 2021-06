SPÖ-Parteitag

Rendi-Wagner bleibt Chefin – ihr Kurs jedoch umstritten

In der Corona-Krise hat Pamela Rendi-Wagner in der Rolle der konsequenten Virologin gepunktet. Aber fasst die SPÖ-Vorsitzende auch abseits der Pandemie – etwa in Debatten um die Arbeitswelt – Fuß?