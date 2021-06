Radio Flamingo Geschäftsführer Gottfried Bichler. Foto: Marija Kanizaj

Freunden des gepflegten Schlagers dürften die Ohren spitz und der Mund wässrig werden, wenn am 28. Juni mit Radio Flamingo der Styria Media Group ein neues Schlagerradio seinen österreichweiten Betrieb aufnimmt.

Empfangbar ist der neue Sender für Stars wie Andrea Berg, Jürgen Drews oder Peter Kraus via Digitalradio, App oder als Livestream auf www.radioflamingo.at. Neben Schlagerrhythmen rund um die Uhr gibt es auch stündliche Nachrichten samt Wettervorhersage.

Das Programm

Von 9 bis 14 Uhr sind werktags die Hörerinnen und Hörer die Musikchefs: In der Wunschbox laufen die beliebtesten Schlager der Österreicher – gewünscht via Anruf, www.radioflamingo.at oder über die App. Rund um Schlager und Schlagerstars dreht sich dann auch alles in "Radio Flamingo am Nachmittag": Stars & Stories, Tratsch & Klatsch und prominente Gäste im Interview, verspricht der Sender in einer Aussendung. Am Montag läuft von 18 bis 20 Uhr ausschließlich Musik made in Austria.

"Radio Flamingo macht das Leben schöner", versprach Geschäftsführer Gottfried Bichler in einer Aussendung "ein durch und durch mit positivem Lebensgefühl aufgeladenes Hörerlebnis". (APA, red, 25.6.2021)