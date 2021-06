Courrèges

Der Belgier Nicolas Di Felice, der bei Courrèges im vergangenen Jahr als Nachfolger von Yolanda Zobel verkündet wurde, zeigte seine erste Männerkollektion – die Herrenlinie des Hauses war Mitte der 1980er-Jahre eingestellt worden. Der erste Eindruck: vielversprechend. Di Felice übertrug den Courrèges-Look mit Vinyl-Hosen, langen Ledermänteln, knappen Minis und Jäckchen ins Heute – dass der Neue bei Nicolas Ghesquière gelernt hat, sah man. Auch die Konkurrenz schien begeistert: Marc Jacobs posierte auf Instagram bereits in einer Jacke von Courrèges, Kommentar dazu: "Definitely having a moment."