Die Inflation steigt, Experten warnen vor einer Immobilienblase, und manche sehen auch schon den nächsten Aktiencrash am Horizont – droht uns nach der Pandemie womöglich schon die nächste Wirtschaftskrise? Ob jetzt der große Absturz kommt oder uns vielleicht aber auch goldene Zwanziger bevorstehen, fragen wir Eric Frey vom STANDARD. Er erklärt, was es mit den Warnungen so mancher Experten auf sich hat und was wir als Konsumenten und Kleinanleger wissen müssen. (red, 25.6.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at